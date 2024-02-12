شكرا لقرائتكم خبر عن ما الآثار الجانبية لتناول الكثير من البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البيض يعد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات المهمة للجسم، وقد يتعرض بعض الأشخاص لعواقب سلبية إذا تناولوه بشكل متكرر، وذلك وفقًا لموقع timesofindia الذي قدم بعض الآثار الضارة لتناول البيض بكثرة، ومنها:

- قد يرفع نسبة الكوليسترول

قد يؤدي تناول الكثير من البيض إلى رفع نسبة الكوليسترول لديك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الغذائي.

فالبيض غني بالمواد المغذية، ولكن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الدهون، وترتبط زيادة نسبة الكولسترول باحتمالية مرتفعة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بينما تختلف الاستجابات الفردية، وتشمل المتغيرات الهامة قرارات نمط الحياة، والطعام، والميول الوراثية.

- امتصاص البيوتين

يحتوي بياض البيض على بروتين يسمى أفيدين، والذي لديه القدرة على الارتباط بفيتامين ب البيوتين وتقليل امتصاصه، ويؤدي طهي بياض البيض إلى تشويه مادة الأفيدين، مما يقلل من قدرتها على عرقلة امتصاص البيوتين.

- يحتوى علي الدهون المشبعة

يحتوي البيض على كمية كبيرة من الدهون المشبعة بالإضافة إلى الدهون المفيدة، وتناوله بكثرة خاصة إذا كان مقليًا مع دهون إضافية، قد يزيد من استهلاك الدهون المشبعة، مما قد يكون ضارًا بصحة القلب لدى بعض الأشخاص.

- ​​الحساسية

يمكن أن يؤدي استهلاك البيض إلى إثارة ردود فعل تحسسية لدى بعض الأفراد الذين لا يتحملون البيض، ويمكن أن تؤدي حساسية البيض إلى تفاعلات أقل خطورة مثل خلايا النحل أو تفاعلات أكثر خطورة مثل الحساسية المفرطة، و يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البيض الابتعاد عن البيض تمامًا

- مشاكل في الجهاز الهضمي

الاستهلاك المنتظم للبيض يمكن أن يسبب آلام في المعدة لدى بعض الأفراد، وهذا يغطي عسر الهضم والغازات والانتفاخ.