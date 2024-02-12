شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات هتقلل الدهون الثلاثية في الجسم.. منها الثوم والسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعد قياس كمية الدهون الثلاثية في الدم إحدى طرق مراقبة خطر الإصابة بأمراض القلب.

أوضحت الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية بطب قصر العينى، أن وجود الكثير من الدهون الثلاثية في الدم يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين وتضييقها، وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولهذا السبب من المهم الحفاظ على مستويات الدهون الثلاثية في الدم عند مستوى صحي.

أوضحت طبيبة التغذية في تصريحها لـ"الخليج 365"، أن هناك العديد من أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية، بما في ذلك العوامل الوراثية، وبعض الأدوية، والحالات الطبية مثل مرض السكري، ولكن يمكن أن تشمل الأسباب الأخرى، الوزن الزائد وتناول نظام غذائي عالي السعرات الحرارية يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر المضاف.

وأشارت استشارى التغذية أنه يمكن خفض مستويات الدهون الثلاثية عن طريق إجراء التغييرات على ما تأكله وتشربه من خلال التالى:

زيادة تناولك للخضراوات والفواكه.

ركز الأطعمة النباتية مثل الفول والبقوليات والمكسرات والبذور .

تناول كميات أقل من الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز والمعكرونة، واستبدلها اختر خيارات الحبوب الكاملة قدر الإمكان .

قلل من الأطعمة التي تحتوي على السكريات المضافة مثل المشروبات السكرية والكعك والبسكويت والمعجنات والآيس كريم.

اختر الدهون الصحية الموجودة في الأسماك الدهنية والمكسرات

الحد من تناول الدهون المشبعة والمتحولة.

وأضافت أنه يمكن إضافة بعض الأكلات منها منتجات بروتين الصويا والكينوا والأفوكادو وزيت جوز الهند والثوم والخضروات الصليبية، التي تساعد بشكل كبير على تقليل مستوى الدهون الثلاثية.