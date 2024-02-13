شكرا لقرائتكم خبر عن هل لديك بقع سوداء على شفتيك؟.. 9 أسباب عليك معرفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تظهر إصابتك بمرض ما من خلال تغير لون شفتيك، هذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع healthshots.

وأكد التقرير أن الجلد الموجود على شفاهنا رقيق مقارنة بجلد الجسم ولا يحتوي حتى على غدد عرقية، وهذا يعني أنها معرضة للجفاف والتشقق وفي حالة ظهور بقع سوداء أو داكنة فهناك العديد من الأسباب المؤدية لهذا العرض، ومنها:

سرطان الجلد، هو شكل خطير من أشكال السرطان ويظهر عادة على شكل بقعة سوداء أو بنية صغيرة تتغير في اللون أو الشكل أو الحجم. - فرط التصبغ

- سرطان الجلد عن طريق الفم

هناك عدة أسباب لفرط التصبغ، مثل التغيرات الهرمونية في الجسم بسبب الحمل، والجروح، ولدغات الحشرات، والبثور، ولتقليل خطر فرط التصبغ، يمكنك استخدام مرطب شفاه للحماية من الشمس.

- ردود الفعل التحسسية تجاه المنتجاتيمكن أن تظهر بقع سوداء على الشفاه أيضًا بسبب رد فعل تحسسي تجاه منتج جديد قد تستخدمه، وتسمى هذه الحالة أيضًا بالتهاب الشفاه التماسي التحسسي ، يمكن أن يكون ذلك بسبب معجون الأسنان، وغسول الفم، وصبغ الشعر، والعطور، وأحمر الشفاه، ومرطب الشفاه. الشعيرات الدموية في الشفاههذه البقع، التي تنتج عادة عن اتساع الشعيرات الدموية في الجلد، عادة ما تكون حمراء داكنة، أو سوداء، أو زرقاء محمرة، أو أرجوانية، وقد تظهر أيضًا على مناطق جلدية أخرى، إذا تركت دون علاج، فإنها تتطور إلى مظهر يشبه الثآليل ويمكن أن تؤدي أحيانًا إلى النزيف والتخثر والألم. داء ترسب الأصبغة الدموية أو كثرة الحديدعندما يبدأ الجسم في تخزين وامتصاص الكثير من الحديد، فإنه يسبب مشاكل مثل البقع السوداء على الجلد، والتعب، ومشاكل الكبد، والألم. لتقليل كمية الحديد في الجسم، سيعطيك الطبيب أدوية ويطلب منك التوقف عن تناول مكملات الحديد. الجفافإذا كنت تعاني من الجفاف، فستظهر علاماته أولاً على بشرتك وشفتيك. تؤدي الشفاه الجافة والمتشققة إلى الرغبة في لعقها أو التقاطها أو عضها، مما يؤدي إلى فرط تصبغ ما بعد الالتهاب وظهور بقع سوداء وداكنة. البقع الشمسيةنتيجة التعرض لأشعة الشمس والأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية. نقص فيتامين ب 12نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يؤدي إلى اسمرار الجلد. ويمكن أن يشير أيضًا إلى فقر الدم وأعراض أخرى مثل تقرحات الفم والتهيج واحمرار اللسان والتهاب اللسان ومسحة صفراء على الجلد وما إلى ذلك. ويكون العلاج بالفيتامينات المتعددة وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات. في حالة النقص الشديد، يمكن التوصية بالحقن الأسبوعي. التدخينيسبب التدخين ظهور بقع داكنة على الشفاه، والحل هو التوقف عن التدخين وإعطاء الجلد بعض الوقت للشفاء.

نصائح للتعامل مع البقع الداكنة على الشفاه1. ضعي مرطب شفاه يحتوي على عامل حماية من الشمس لحماية الشفاه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم البقع الداكنة وتسبب مشاكل التصبغ.

2. حافظي على ترطيب الشفاه عن طريق شرب الكثير من الماء.

3. قومي بتقشير الشفاه بلطف بانتظام لإزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز تجدد الخلايا.

4 تناول نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة لدعم صحة الجلد بشكل عام، بما في ذلك الجلد الحساس على الشفاه.