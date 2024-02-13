شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك أنيميا وعاوزة تحملي.. نصائح صحية لتجنب المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الرغبة في الحمل، هناك العديد من الفحوصات التي يجب الخضوع لها لمعرفة إذا كنتِ تعانين من أي مشكلة صحية، ففي حالة التأكد من الإصابة بالأنيميا ينصح طبيب النساء والتوليد بتأجيل الحمل حتى تتحسن نسبة الهيموجلوبين وعلاج الأنيميا حتى لا تصابين بالمضاعفات.

وحول ذلك أكد الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في كلية طب عين شمس، أنه في حالة التخطيط للحمل يجب التأكد من عدم الإصابة بالأنيميا، لأنها تعرض النساء في حالة الحمل للعديد من المضاعفات، وأبرزها عدم القدرة علي الحركة، والدوخة، كما تؤثر علي حجم الجنين، ويولد بوزن قليل.

وقد استشاري النساء والتوليد، العديد من النصائح الصحية التي تساهم بشكل كبير في علاج الأنيميا إذا كانت تعاني النساء، ومنها:

- الاهتمام بكميات الحديديعتبر نقص الحديد من أكثر أسباب المؤدية للإصابة بالأنيميا، ولذا يجب تعويض هذا عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، كاللحوم الحمراء، وأيضا يمكنها تناول العسل الأسود، والطحينة، والجرجير، فجميعها أطعمة تساهم في علاج الأنيميا، وفي حالة كانت الإصابة شديدة عليها أخذ مكملات غذائية الحديد، ومعها حمض الفوليك لتثبيت نسبة وكمية الحديد بالجسم، فهما يعملان علي تكوين خلايا الدم الحمراء. - أخذ مكملات فيتامين ب 12 قد يكون السبب في الأنيميا ببعض الأحيان نقص فيتامين ب 12، ولذا عند أخذ الحقن الغنية به فيساعد في علاج الأنيميا، وأيضا لأنه يعمل علي تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ علي الخلايا العصبية.

وأضاف استشاري النساء، أن علاج الأنيميا قبل التخطيط للحمل يعد من أهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في تنظيم هرمونات الإباضة، وتقوية بطانة الرحم لكي تستطيع أن تحمل جنين داخلها، بالإضافة إلي تقليل فرص التعرض للإجهاض.

ونصح استشاري النساء، علي ضرورة القيام بإجراء تحليل الأنيميا "الهيموجلوبين" من البدء في العلاج كل شهر للتأكد من إستجابة الجسم للعلاج، وفي حالة عدم الإستجابة قد تكون حقن الحديد في الوريد هي الحل.