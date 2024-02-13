شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك أنيميا وعاوزة تحملي.. نصائح صحية لتجنب المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر
وحول ذلك أكد الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في كلية طب عين شمس، أنه في حالة التخطيط للحمل يجب التأكد من عدم الإصابة بالأنيميا، لأنها تعرض النساء في حالة الحمل للعديد من المضاعفات، وأبرزها عدم القدرة علي الحركة، والدوخة، كما تؤثر علي حجم الجنين، ويولد بوزن قليل.
وقد استشاري النساء والتوليد، العديد من النصائح الصحية التي تساهم بشكل كبير في علاج الأنيميا إذا كانت تعاني النساء، ومنها:
قد يكون السبب في الأنيميا ببعض الأحيان نقص فيتامين ب 12، ولذا عند أخذ الحقن الغنية به فيساعد في علاج الأنيميا، وأيضا لأنه يعمل علي تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ علي الخلايا العصبية.
وأضاف استشاري النساء، أن علاج الأنيميا قبل التخطيط للحمل يعد من أهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في تنظيم هرمونات الإباضة، وتقوية بطانة الرحم لكي تستطيع أن تحمل جنين داخلها، بالإضافة إلي تقليل فرص التعرض للإجهاض.
ونصح استشاري النساء، علي ضرورة القيام بإجراء تحليل الأنيميا "الهيموجلوبين" من البدء في العلاج كل شهر للتأكد من إستجابة الجسم للعلاج، وفي حالة عدم الإستجابة قد تكون حقن الحديد في الوريد هي الحل.
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