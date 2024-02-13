شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح لمرضى الحساسية وكبار السن فى تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتأثر البلاد خلال هذه الأيام بمنخفض جوى، مما يتطلب عناية وحذرا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في التنفس، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، وحساسية الصدر، وفى هذا الإطار أوضحت الدكتور داليا الشعراوى أستاذ مساعد الأمراض الصدرية بجامعة طنطا، أن هناك العديد من التهديدات التي تهدد صحة الجهاز التنفسي التي تصاحب الأتربة وتقلبات الطقس.

وأشارت الطبيبة في تصريحاتها لليوم السابع، إلى أنه إذا كنت تعاني من حساسية صدر أو مرض تنفسي، فقد تؤدي العواصف الرملية إلى تفاقم الأعراض لديك، من سيلان الأنف أو حكة ودموع في العيون والتهاب الحلق، أما إذا كنت مصابًا بالربو، فقد تلاحظ أنك تسعل أو تتنفس بشكل متكرر أو شديد أكثر من المعتاد، أو تشعر بضيق في التنفس.

وأضافت أن هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل تعرضك للعواصف الرملية، وتشمل:

ـ البقاء في الداخل قدر الإمكان مع إحكام غلق النوافذ والأبواب جيداً.

ـ إذا كنت مضطرا للخروج التزم بإجراءات الحماية من ارتداء الكمامة لحماية أنفك وصدرك من استنشاق الغبار، مع نظارة الشمس لحماية عينيك من التراب.

ـ استخدم قناعًا أو قطعة قماش مبللة لتغطية فمك وأنفك عندما تكون بالخارج.

ـ احتفظ بزجاجة مياه معك طول الوقت للبقاء رطبا وعدم التعرض للجفاف.

ـ تجنب فرك عينيك حتى لا تصاب بالتهابات العين.

ـ امسح الأسطح بمناديل جافة أولاً ثم بالماء الدافئ والصابون لإزالة أي بقايا.

ـ قم بتغيير ملابسك فور عودتك إلى المنزل.

ـ الغرغرة واستنشاق البخار الدافئ صباحاً ومساءً يقلل أيضاً من فرص تهيج تجويف الأنف والجهاز التنفسي.