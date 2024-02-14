شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة ومشروبات تساعد في طرد المخاط من جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المخاط هو نظام التنظيف الذاتي للجسم الذي يلعب دورا حاسما في احتجاز السموم والحفاظ على صحة الجهاز التنفسي، لكن في بعض الأحيان يحتاج الجسم إلى القليل من الدعم لطرد المخاط الزائد.

ووفقا لموقع " healthsite"، هناك أطعمة يمكن أن تدعم بشكل طبيعي عملية تخليص الجسم من المخاط الزائد، والتى نعرضها في التقرير التالى.

الليمون

الليمون غني بفيتامين C، يمكن أن يعزز المناعة ويساعد في التخلص من المخاط الزائد.

التفاح

التفاح غني بمضادات الأكسدة والألياف، ويدعم الجهاز التنفسي النظيف.

الزنجبيل

تتميز هذه التوابل الفائقة بخصائص مضادة للالتهابات تعزز التخلص من المخاط.

فاكهة القشطة

تساعد فاكهة القشطة المعروفة بتأثيراتها في إزالة السموم في التخلص من السموم.

الخيار

الترطيب هو المفتاح لإزالة المخاط من الجسم، الخيار غني بالمياه ويساعد في الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي.

البروكلي

البروكلي هو مصدر قوي للعناصر الغذائية، ويدعم نظام المناعة القوي.

الأناناس

تحتوي على البروميلين، وهو الإنزيم الذي يساعد على تحطيم المخاط.

اليقطين

مصدر غني بفيتامين أ، ويدعم اليقطين صحة الأغشية المخاطية.

التوت

أخيرا التوت، فهي مليئة بمضادات الأكسدة وتساهم في صحة الجهاز التنفسي بشكل عام.