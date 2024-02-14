شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مبكرة لتسوس الأسنان عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسوس الأسنان مشكلة شائعة بين الأطفال، ومن الأفضل التعرف على العلامات المبكرة لتسوس الأسنان لتجنب تطوره، وذلك وفقا لموقع healthshots.

أشار التقرير إلي أنه يحدث تسوس الأسنان عندما تنتج البكتيريا الموجودة في الفم حمضًا يؤدي إلى تآكل المينا، وهي الطبقة الواقية للأسنان، وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تتطور وتسبب تسوس الأسنان مثل الثقوب الصغيرة أو المناطق المتضررة في الأسنان. غالبًا ما يظهر تسوس الأسنان عند الأطفال على شكل بقع أو خطوط بيضاء على الأسنان، مما يشير إلى المراحل المبكرة من إزالة المعادن.





- البقع البيضاء على الأسنان تعد من العلامات الأولى لنزع المعادن في الأسنان وتشير إلى تسوس الأسنان المبكر. - الحساسيةقد يشعر الأطفال بالألم أو الانزعاج عند تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة أو السكرية. - تغير اللونقد تكون المادة الصفراء أو البنية الموجودة على الأسنان مؤشرا على تطور تسوس الأسنان وتشكيل التجاويف. - رائحة الفم الكريهةعلى الرغم من ممارسة نظافة الفم الجيدة، إذا كان الطفل يعاني من رائحة الفم الكريهة ، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود مرض في الفم.