شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الزائدة الدودية.. ما العلامات والأسباب وكيفية العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث التهاب الزائدة الدودية عندما تصبح الزائدة الدودية مسدودة أو مصابة أو ملتهبة، والزائدة الدودية عبارة عن عضو صغير على شكل أنبوب متصل بالأمعاء الغليظة، حيث يسبب هذا الالتهاب ألمًا في الجزء السفلي الأيمن من البطن، ويمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب الزائدة الدودية بين سن 10 و 30 عامًا.

ما الذي يسبب التهاب الزائدة الدودية

يتطور التهاب الزائدة الدودية عندما يصبح التجويف (المنطقة الداخلية المجوفة من الزائدة الدودية) مسدودًا أو تصبح أجزاء من الجهاز الهضمي التي ترتبط بها الزائدة الدودية مسدودة، يمكن أن تنتج مثل هذه الانسدادات عن مادة، مثل قطعة من البراز تسد الجزء الداخلي المجوف من الزائدة الدودية، أو قد تنجم عن وجود ورم.

يؤدي هذا إلى رد فعل التهابي تجاه العوامل المعدية التي تصبح محاصرة داخل الزائدة الدودية، حيث أن الانسداد يمنع هذه العوامل من التخلص منها عن طريق الإفرازات الطبيعية وحركات سوائل الجسم. عادة، تحدث هذه العدوى بسبب البكتيريا، ولكن يمكن أيضًا أن تكون ناجمة عن فيروس أو طفيلي.

ثم تنتفخ الزائدة الدودية مسببة الألم الذي يتفاقم عندما يضغط التورم على الأوعية الدموية القريبة بطريقة تقطع تدفق الدم إلى الزائدة الدودية. يؤدي إعاقة تدفق الدم إلى نقص التروية، مما يعني نقص تدفق الدم إلى الأنسجة. يؤدي هذا إلى إضعاف الأنسجة، وفي حالات التهاب الزائدة الدودية الحاد، يمكن أن يكون هذا الضعف جذريًا بدرجة كافية لتعريض الزائدة الدودية لخطر الثقب (تكوين ثقوب صغيرة) أو حتى التمزق.

يتميز التهاب الزائدة الدودية المزمن أيضًا بنوبات من الالتهاب يمكن أن تقلل من تدفق الدم إلى الزائدة الدودية. ومع ذلك، فإن أي نوبة تصل إلى مستوى من الخطورة سيئة بما يكفي لتسبب الانثقاب تسمى التهاب الزائدة الدودية الحاد ويتم علاجها على هذا النحو.

عوامل الخطر لالتهاب الزائدة الدودية

في حين أن التاريخ العائلي لالتهاب الزائدة الدودية قد يكون عامل خطر بالنسبة للمرضى الذكور، الذين لديهم خطر إجمالي أعلى قليلاً للحالة مقارنة بالمرضى الإناث، فإن المؤشر الوحيد الموثوق به للخطر بالنسبة للجميع هو العمر، ويعد التهاب الزائدة الدودية أكثر شيوعًا بين سن 10 و 20 عامًا

على الرغم من أن التهاب الزائدة الدودية يحدث بشكل شائع في الفئات العمرية المذكورة أعلاه، فمن المهم أن تضع في اعتبارك أن الحالة يمكن أن تحدث في أي عمر.

أيضًا، نظرًا لأن التهاب الزائدة الدودية المزمن يتميز بنوبات تزايد وتضاءل، وبما أن أي حلقة من هذا القبيل يمكن أن تصبح حادة، فإن الأشخاص الذين يعانون من التهاب الزائدة الدودية المزمن معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية الحاد.

ما هى أعراض الزائدة الدودية؟

وفقا لجامعة جونز هوبكنز ميديسن، فإن أعراض التهاب الزائدة الدودية تشمل ما يلي:

وجع بطن

غثيان

قلة الشهية

القيء

تبول مؤلم

الحمى

الألم هو العرض السائد لكل من التهاب الزائدة الدودية المزمن والحاد، ولكن الألم يتزايد ويتضاءل على مدار أسابيع أو أشهر أو سنوات في حالات التهاب الزائدة الدودية المزمن، في حين أن أعراض التهاب الزائدة الدودية الحاد تتطور فجأة.

عادة، يبدأ ألم التهاب الزائدة الدودية الحاد تدريجيًا كإحساس حول السرة يتطور على مدى 12 إلى 24 ساعة، ثم ينتقل الألم إلى الجانب الأيمن من أسفل البطن.

ومع ذلك، من المهم أن تضع في اعتبارك أن العديد من الأشخاص يعانون من اختلافات في هذا النمط الكلاسيكي لتطور الألم، أو أنماط مختلفة تمامًا منه.