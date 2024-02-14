- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتعارض القهوة مع أدوية الضغط؟.. النمر يجيب وينصح بهذا الأمر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هل تتعارض القهوة مع أدوية الضغط؟.. النمر يجيب وينصح بهذا الأمر
الاربعاء 14 فبراير 2024 الساعة 17:00
هل تتعارض القهوة مع أدوية الضغط؟.. النمر يجيب وينصح بهذا الأمر
بوابة نيوز مصر: قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، إنه لا تعارض بين القهوة وأدوية الضغط.وكتب عبر حسابه على “إكس”: “لا تتعارض القهوة مع أدوية الضغط فاستمتعوا بها”.
وتابع: “لكن بدون تجاوز (15 فنجال) أو 3 أكواب قهوة أمريكية”.