صحة ورشاقة

هل تتعارض القهوة مع أدوية الضغط؟.. النمر يجيب وينصح بهذا الأمر

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عدن - ياسمين التهامي - هل تتعارض القهوة مع أدوية الضغط؟.. النمر يجيب وينصح بهذا الأمر

الاربعاء 14 فبراير 2024 الساعة 17:00

هل تتعارض القهوة مع أدوية الضغط؟.. النمر يجيب وينصح بهذا الأمر

 

بوابة نيوز مصر: قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، إنه لا تعارض بين القهوة وأدوية الضغط.وكتب عبر حسابه على “إكس”: “لا تتعارض القهوة مع أدوية الضغط فاستمتعوا بها”.

 

وتابع: “لكن بدون تجاوز (15 فنجال) أو 3 أكواب قهوة أمريكية”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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