عدن - ياسمين التهامي - هل تتعارض القهوة مع أدوية الضغط؟.. النمر يجيب وينصح بهذا الأمر

الاربعاء 14 فبراير 2024 الساعة 17:00

هل تتعارض القهوة مع أدوية الضغط؟.. النمر يجيب وينصح بهذا الأمر

بوابة نيوز مصر: قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، إنه لا تعارض بين القهوة وأدوية الضغط.وكتب عبر حسابه على “إكس”: “لا تتعارض القهوة مع أدوية الضغط فاستمتعوا بها”.

وتابع: “لكن بدون تجاوز (15 فنجال) أو 3 أكواب قهوة أمريكية”.