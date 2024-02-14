شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الحب.. من القلب حتى المناعة.. كيف يدعم الزواج السعيد الهادئ صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أن تكون في علاقة زواج سعيدة فأنت من المحظوظين، بهذه الكلمات بدأ تقرير نشر في موقعى focus on the family وموقع هارفرد هيلز الطبي ، مؤكدا على أن الزواج السعيد المتزن وتلك العلاقة الهادئة يمكن أن تؤثر في الصحة بشكل إيجابي وتعزز من صحة الإنسان النفسية والبدنية أيضا.

وأوضح أن الزواج السعيد قد تتساوى فوائده بل وتتجاوز فائدة الإقلاع عن التدخين، فهو يؤثر على الصحة النفسية والبدنية بالإيجاب بشكل ملحوظ





إيجابيات الزواج السعيد:

ـ تتحسن الصحة الجسدية للزوجين وتقل فرص الإصابة بالعدوى والأمراض البسيطة مثل الأنفلونزا وآلام الرأس ونزلات البرد.

ـ تقل فرص الإصابة بالأورام السرطانية وأمراض القلب والنوبات القلبية والنوبات الدماغية.

ـ تقليل الضغط النفسي على العقل والنفسية.

ـ تقليل فرص الإصابة بالأمراض العقلية.

ـ تقليل فرص الإصابة بالاكتئاب.

ـ الزواج السعيد يساعد على زيادة معدل الأعمار.

ـ رفع الوظيفة المناعية للجسم وتقليل فرص مستويات الكورتيزول.

ـ تقليل مستويات التوتر التي تضعف المناعة.