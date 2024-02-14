شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الحب.. من القلب حتى المناعة.. كيف يدعم الزواج السعيد الهادئ صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأوضح أن الزواج السعيد قد تتساوى فوائده بل وتتجاوز فائدة الإقلاع عن التدخين، فهو يؤثر على الصحة النفسية والبدنية بالإيجاب بشكل ملحوظ
إيجابيات الزواج السعيد:
ـ تتحسن الصحة الجسدية للزوجين وتقل فرص الإصابة بالعدوى والأمراض البسيطة مثل الأنفلونزا وآلام الرأس ونزلات البرد.
ـ تقل فرص الإصابة بالأورام السرطانية وأمراض القلب والنوبات القلبية والنوبات الدماغية.
ـ تقليل الضغط النفسي على العقل والنفسية.
ـ تقليل فرص الإصابة بالأمراض العقلية.
ـ تقليل فرص الإصابة بالاكتئاب.
ـ الزواج السعيد يساعد على زيادة معدل الأعمار.
ـ رفع الوظيفة المناعية للجسم وتقليل فرص مستويات الكورتيزول.
ـ تقليل مستويات التوتر التي تضعف المناعة.
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