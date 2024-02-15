شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة ممنوعة لطفلك فى عامه الأول.. أبرزها العسل والملح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأطعمة غير المسموح بها للطفل قبل إتمامه عامه الأول، وتعرضه للكثير من المشاكل الصحية في الكبر، وحول ذلك صرح الدكتور مدحت الزيات استشاري طب الأطفال في كلية طب قصر العيني، أن هناك العديد من المعتقدات الخاطئة التي كانت تقوم بها الأمهات قديما، وأثبتت الدراسات الطبية أنها تعرض الطفل للكثير من المشاكل الصحية في الكبر، ومنها البدء في إعطاء الطعام بعد بلوغ الطفل 40 يوما، وهذا يزيد من تعرضه لمشاكل في الجهاز الهضمي، وقد يزيد من تعرضه لمرض السكر في الكبر.

وأكد على ضرورة عدم إعطاء الطفل أي طعام غير الحليب الصناعي أو حليب الأم حتى بلوغه أربعة أشهر، حتى يحصل على مناعة قوية، ويكون الطعام الذي يأخذه تحت إشراف الطبيب الذي حدد نوعية الطعام والكمية.

وقدم استشاري الأطفال، أبرز الأطعمة الممنوعة علي الطفل قبل بلوغه عامه الأول، ومن أشهرها عسل النحل لأنه قد يتسبب في تعرض الطفل لمشاكل في المعدة، وأيضا بعض الأطفال يعانون من حساسية العسل، لافتا إلى أن إعطاء الطفل للحليب كامل الدسم يعرضه لمشاكل في الجهاز الهضمي يزيد من الغازات لديه، والانتفاخ.

وأضاف أن الملح أيضا من أكثر الإضافات علي الطعام التي تؤثر بشكل سلبي علي صحة الطفل، وتؤثر على صحة الكلي، البقوليات يجب قبل البدء في إعطائها الطفل إجراء تحليل أنيميا الفول، الذي يساهم في الكشف عن الإصابة وفي حالة التأكد تصبح البقوليات ممنوعة.

وأشار إلى أن صفار البيض مسموح للطفل بعد إتمامه 6 أشهر، ولكن بياض البيض غير جيد قبل بلوغه العام الأول، لأنه يعرضه للإصابة بالحساسية، ولذا عند إتمام طفلك 4 شهورك يمكن إدخال الجزر والتفاح والبطاطس والكوسة وتكون مسلوقة بماء فقط ولا يتم وضع أي إضافة عليه.