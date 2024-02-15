شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على أهم المكملات الغذائية للنساء بعد سن الـ30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تشعر أنك تقدمت في العمر عند بلوغك لسن الـ 30، فهناك العديد من المكملات الغذائية المهمة والمفيدة التي يجب تناولها للحفاظ علي صحتك، وحمايتها من التعرض لأي مضاعفات صحية.

وحول ذلك أشار الدكتور أحمد عيد استشاري النساء والتوليد في كلية طب سوهاج، أن هناك العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة التي يجب تناولها فور إتمام سن الـ 30 للنساء، لأن تناولها يقلل من الإصابة بالكثير من الأمراض.



وقدم استشاري النساء والتوليد، العديد من هذه العناصر الغذائية، ومنها: ​-فيتامين د : لمزاج جيد، وصحة عظام قوية، عليك تناوله باستمرار وخاصة بعد سن الثلاثين، لأنه يمد الجسم بالكثير من الفوائد التي لا يستطيع الاستغناء عنها، كما أنه مهم ا للتوازن الهرموني، فهو يساعدك على تحسين مزاجك ومهم لبناء مناعة قوية . -الحديد خاصة إذا كنت تشعر بالتعب الشديد، يجب عليك إدراج الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي، فإنه معزز الطاقة. -الأوميجا3مهم لصحة القلب ووظيفة الدماغ ومكافحة الالتهابات التي يصاب بها الجسم. -الكالسيومللحفاظ علي عظام قوية، والعضلات، والأعصاب، ولذا فالحفاظ علي نسبته في الجسم تعد من الأمور الجيدة التي تحافظ بشكل ملحوظ علي حمايتك من الأمراض. -حمض الفوليك " الفوليك أسيد" يعتبر حمض الفوليك أحد الفيتامينات التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي، خاصة بالنسبة لجميع الأمهات الجدد، لأنها يقوي المناعة، ويحميك من الأنيميا.