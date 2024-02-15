شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الدم عند الأطفال.. أعراض يجب الانتباه لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالات سرطان الدم بين الأطفال، نتعرف على أعراضها وفقا لموقع healthshots، الذى أوضح أن سرطان الدم يعني تكاثر غير طبيعي لخلايا الدم البيضاء في الدم ونخاع العظام، وهو شكل مدمر من السرطان يصيب الأطفال من جميع الأعمار، ويقوم بتعطيل قدرة الجسم على إنتاج خلايا دم سليمة، مما يعرض وظيفة الجهاز المناعي للخطر ويزيد من التعرض للعدوى.

ويعد الاكتشاف المبكر لسرطان الدم أمرًا بالغ الأهمية لأنه يتيح بدء العلاج الفوري، ويمنع تطور المرض، ويسمح بخطط علاجية مخصصة.

أعراض سرطان الدم

في حين أن هذه الأعراض قد تختلف تبعا لنوع ومرحلة المرض، فإن العلامات الشائعة لسرطان الدم تشمل ما يلي:

- التعب والضعف

قد يعاني الأطفال المصابون بسرطان الدم من التعب والضعف المستمر، حتى بعد الراحة الكافية.

- الالتهابات المتكررة

يُضعف سرطان الدم جهاز المناعة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. قد تحدث حالات عدوى متكررة مثل نزلات البرد والأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي.

- الحمى غير المبررة

يمكن أن تكون الحمى المستمرة أو المتكررة دون أي سبب واضح علامة على الإصابة بسرطان الدم، حيث أن النمو غير الطبيعي لخلايا الدم البيضاء يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الحمى.

- سهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف

قد يصاب الأطفال المصابون بسرطان الدم بكدمات بسهولة أو يتعرضون لنزيف طويل الأمد من الجروح أو الإصابات الطفيفة بسبب انخفاض عدد الصفائح الدموية.

- آلام العظام والمفاصل

يمكن أن يسبب سرطان الدم آلامًا في العظام والمفاصل، خاصة في العظام الطويلة في الذراعين والساقين. قد يشكو الأطفال من الألم أو الانزعاج، خاصة أثناء الأنشطة البدنية أو في الليل.

- تضخم الغدد الليمفاوية

قد يشير تضخم العقد الليمفاوية، خاصة في الرقبة أو الإبطين أو الفخذ، إلى سرطان الدم أو حالة كامنة أخرى.

- أعراض البطن

يمكن أن يسبب سرطان الدم ألمًا في البطن أو عدم الراحة أو التورم بسبب تضخم الأعضاء مثل الكبد أو الطحال.

- انخفاض الشهية وفقدان الوزن

قد يعاني الأطفال المصابون بسرطان الدم من انخفاض كبير في الشهية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن غير المقصود مع مرور الوقت.

وقد التقرير بعض عوامل خطر سرطان الدم عند الأطفال، ومنها الوراثة، والتعرض قبل الولادة للإشعاع أو بعض المواد الكيميائية، واضطرابات الجهاز المناعي، والتاريخ العائلي لسرطان الدم أو السرطان.