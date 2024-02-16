شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يشعر البعض بالبرد أكثر من غيرهم.. أسباب مرضية منها نقص بـ12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشعر في كثير من الأحيان بالبرد بشكل مزعج حتى عندما تكون درجة الحرارة طبيعية تمامًا أو محتملة، فقد تعاني من أعراض تسمى "عدم تحمل البرد"، ولكن هو عرض وليس مرض.

من المؤكد أنه من الصعب تحمل فصل الشتاء، لكن بعض الناس قد يجدون صعوبة بالغة في التعامل معه، يرهقهم الطقس القاسي حتى لو كانوا يرتدون الكثير من الملابس الدافئة والقفازات والجوارب وتدفئة الغرف.

وفقا لموقع " healthsite"، قد يشعر الأشخاص أيضًا بالبرد في فصل الشتاء، قد يبدو أن لديهم قدرة سيئة على تحمل البرد، ولكن، لا ينبغي تجاهل هذا لأنه قد يكون مؤشرا على أن الشخص يعاني من حالة كامنة تسبب له الشعور بالبرد بشكل غير طبيعي، وفيما يلي بعض أعراض عدم تحمل البرد:

القشعريرة.

ألم في بعض مناطق الجسم.

تنميل في بعض المناطق أو الجسم كله.

برودة اليدين والقدمين بشكل مستمر.

الضعف.

التورم.

شحوب البشرة.

ما الذي يسبب عدم تحمل البرد؟

ينظم الجسم درجة الحرارة من خلال عملية التنظيم الحراري التي تنفذها عدة أعضاء في الجسم تعمل معًا، جزء معين يقع في الدماغ، ينظم درجة حرارة الجسم، يعمل بمثابة منظم الحرارة الداخلي لجسمنا.

عندما تكون درجة الحرارة في الخارج باردة، فإنها ستساعد في الحفاظ على دفء الجسم والعكس صحيح، وتتمثل المهمة الرئيسية لمنطقة الدماغ في إرسال رسائل إلى الجسم والغدة الدرقية لتنظيم درجة الحرارة والتمثيل الغذائي، ثم تقوم الغدة الدرقية بإخبار الجسم بزيادة معدل الأيض، سيؤدي ذلك إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية والذي بدوره يمنح الجسم المزيد من الطاقة ويساعدنا على البقاء دافئًا، والخطوة التالية نظام الدورة الدموية.

تنشر الحرارة حول الجسم من خلال مجرى الدم، هذا النظام معقد وإذا كان هناك أي اضطرابات فيه، فإنه يمكن أن يسبب اضطرابات في عملية التنظيم الحراري بأكملها، إذا لم يتم تنظيم الحرارة بشكل صحيح، فإنه سيؤدي إلى الأمراض الكامنة وعدم تحمل البرد، فيما يلي بعض الحالات الأساسية التي قد تسبب عدم تحمل البرد: