شكرا لقرائتكم خبر عن ألم الساقين أثناء الدورة الشهرية.. ما هى أسبابه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم الساق أثناء الدورة الشهرية أمر شائع عند النساء، لكن إذا كان الألم لا يطاق ويستمر لفترة طويلة، فقد يكون ذلك بسبب مرض أو حالة صحية كامنة، وقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots أبرز الأسباب، وطرق الحماية.

ما أسباب آلام الساق أثناء الدورة الشهرية؟

يمكن أن يكون ألم الساق أثناء الدورة الشهرية لأسباب فسيولوجية أو مرضية، وفيما يلى بعض الأسباب التى قد تؤدى إلى ألم ساقك أثناء الدورة الشهرية..

- أسباب فسيولوجية

السبب الرئيسي لهذه الاضطرابات هو التغيرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية، ولا ترتبط بأي مرض أو اضطراب، فخلال فترة الحيض، هناك زيادة في إفراز البروستاجلاندين، ويعمل البروستاجلاندين على عضلات الرحم ويساعد في تقلص الرحم وتساقط بطانة الرحم، كما أنه يعمل على العضلات الأخرى ما يؤدى إلى انقباض العضلة والألم، ويؤدى البروستاجلاندين أيضًا إلى تحفيز عملية الالتهاب في الجسم مما يؤدي إلى آلام أسفل الظهر والساقين وأسفل البطن.

واحتباس السوائل (الماء) أثناء الدورة الشهرية يسبب تورم العضلات وألمًا داخليًا فى العضلات، خاصة في الساقين والفخذين.

- أسباب مرضية

تعود الحالات المرضية لألم الساق إلى بعض الأمراض أو الاضطرابات الكامنة.

قد تؤدي الأورام الليفية إلى ألم في الساقين، والذي يمكن أن يكون شديدًا أثناء الدورة الشهرية.

كما أن بطانة الرحم، وهي حالة تنمو فيها بطانة الرحم خارج جسم الرحم، وهذه هي الحالة الأكثر شيوعًا لزيادة آلام الحوض أو آلام الساق أثناء الدورة، ووجدت دراسة نشرت عام 2018 في مجلة أمراض النساء والعلاج الجراحي البسيط أن نمو بطانة الرحم على العصب الوركي يمكن أن يسبب ألمًا في الساقين والوركين.