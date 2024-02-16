هل تريدين زيادة الوزن دون بروز دهون البطن؟.. إليكِ الطريقة

بيروت - نادين محمد - إن اكتساب الوزن مع خفض دهون البطن يتطلب الموازنة بين زيادة السعرات الحرارية وتمارين بناء العضلات، كما أن هناك العديد من الخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها.

اكتساب الوزن بشكل متناسق ليست مهمة سهلة، عادة ما نتكسب وزن أو نخسره من مناطق لا نريدها وخاصة البطن، ولتوزيع الدهون على نحو مفضل يجب وضع خطة بسيطة تتمثل في التالي.



زيادة السعرات الحرارية

لزيادة الوزن، تحتاجين إلى تناول سعرات حرارية أكثر مما يحرقه جسمكِ. لكن يجب التركيز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية بدلاً من السعرات الحرارية دون فائدة. تناول هذه الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والمغذيات الجيدة والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الجذرية والمكسرات والزبادي قليل الدسم للحصول على وزن صحي. يمكنك أيضًا اختيار الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني والكينوا والبطاطا الحلوة، والتي تمد الجسم بالطاقة. تجنبي تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والأطعمة منخفضة العناصر الغذائية مثل البيتزا والشوكولاتة.

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اكتساب الوزن مع خفض دهون البطن يتطلب الزيادة السعرات الحرارية-المصدرfreepik

عدم تناول الأطعمة والمشروبات السكرية

قللي من تناول الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة الغنية بالسكريات لمنع التقلبات ارتفاع السكر في الدم وتقليل تراكم الدهون في البطن. بدلا من ذلك، تناولي المحليات الطبيعية مثل العسل أو الفواكه الطازجة.

اكتساب العضلات

التركيز على تمارين المقاومة لبناء الكتلة العضلية وفقدان الدهون شرط أساسي. قومي بعمل الحركات المركبة مثل القرفصاء والرفعة المميتة وضغط المقعد والضغط العلوي في روتين التمرين.



تناول البروتين

البروتين الكافي ضروري لنمو العضلات وتوزيع الدهون، تناولي الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات ومصادر البروتين النباتية في وجباتكِ. لا يعزز البروتين نمو العضلات فحسب، بل يساعد أيضًا في ضبط الشهية وتعزيز فقدان الدهون.



التوقف عن تمارين الكارديو

في حين أن تمارين الكارديو مهمة للصحة العامة، إلا أن الإفراط في تمارين الكارديو يحرق عددًا كبيرًا من السعرات الحرارية، مما يعيق جهود زيادة الوزن. ركزي على تمارين الكارديو القصيرة والعالية الكثافة أو قومي بدمج الأنشطة الهوائية المعتدلة في روتينك.



تناولي الوجبات الخفيفة الصحية

تناولي وجبة خفيفة من الأطعمة المغذية مثل المكسرات أو الزبادي أو الفواكه أو العصائر لزيادة السعرات الحرارية بين الوجبات. هذه الأطعمة تحتوي على سعرات حرارية وعناصر مغذية، مما يساعد على زيادة الوزن.



الدهون الصحية

تناولي الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون إلى نظامك الغذائي. هذه الدهون غنية في السعرات الحرارية وتساهم في زيادة الوزن بشكل عام مع مد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية.

البروتين الكافي ضروري لنمو العضلات-المصدرfreepik

تناول عدة وجبات على مدار اليوم

بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة، تناولي خمس إلى ست وجبات أصغر ومتوازنة طوال اليوم. تساعد هذه الطريقة في الحفاظ على العناصر الغذائية في الجسم ويمنع الإفراط في تناول الطعام أثناء الوجبات الرئيسية، يساعدك هذا أيضًا على البقاء نشيطة طوال اليوم.

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النوم الجيد

النوم الجيد أمر هام لتقوية العضلات، يجب النوم لمدة 7-9 ساعات كل ليلة لدعم قدرة جسمك على بناء وإصلاح الأنسجة وزيادة الوزن.

المصدر: eating well

