شكرا لقرائتكم خبر عن مزيج صحى يحتوى على كل ما يحتاجه الجسم.. اعرف المكونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللبن الرائب والزبادي أحد أهم منتجات الألبان التي تحتوي على البروبايوتك أو البكتيريا النافعة للمعدة والجهاز الهضمي، ولكن ما لا يعلمه البعض أن خلط بعض الفواكه مع هذه النوعيات من منتجات الألبان يمكن أن يساعد بشكل كبير فى تعزيز صحة الإنسان، ومضاعفة الفوائد.

وفقا لتقرير نشر في موقع كيورا فإن خلط الفواكه مع الزبادي أو اللبن الرائب والجمع بينهم يساعد على اكتمال الوجبة الغذائية التي تحتوي على كل ما يحتاجه الجسم في أي وجبه عادية.

و ذكر التقرير ان خلط الفاكهه أيا كان نوعها بالزبادي واللبن الرائب يساعد على امداد الجسم أولا بمضادات الأكسدة المقاومة للشيخوخة وتأكسد الخلايا، فضلا عن الألياف العاليه التي تساعد على الامتلاء والشبع وتعزز قوة وطاقه الجسم، فضلا عن السكريات الطبيعية البسيطة الموجودة في الفاكهة وهو ما يعزز صحة الجسم.

أما على صعيد آخر فتأتي أهمية الزبادي واللبن الرائب في هذا الخليط السحري فهو يحتوي على مختلف الفيتامينات والبروتين والبروبايوتك الصحي كذلك الكالسيوم المدعم لصحة الأعصاب والعظام والمواد المغذيه الكثيرة والمتعددة.

هذا الخليط الجيد يساعد على الكثير من الفوائد الصحية التي يمد بها الجسم منها:

-تعزيز صحه الجهاز الهضمي والأمعاء.

-تعزيز صحه الهضم من خلال الالياف الموجوده في الفواكه.

-وجبه غذائية متكاملة تساعده على الشعور بالشبع فضلا عن مذاقها السكري الجميل.

-تحسن من المزاج لانها وجبه صحية متكاملة.

-التخلص من الحموضة وآلام المعدة وحرقتها المعروفة.