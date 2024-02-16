شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة للحفاظ على عينيك وبصرك فى أتربة أمشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مع دخول شهر أمشير وأتربته وغباره المعروف، هناك روشتة وقائية لكي تتجنب المشكلات التي قد تصيب عينيك من الأتربة والغبار خاصة لمن لديهم حساسية ضد الغبار.



خلال تقرير نشره موقع ميديسن نت الطبي، هناك مجموعة من النصائح لأولئك الذين يعانون من الحساسية أثناء فترات الغبار والأتربة، ومن أهم تلك النصائح: خلال تقرير نشره موقع ميديسن نت الطبي، هناك مجموعة من النصائح لأولئك الذين يعانون من الحساسية أثناء فترات الغبار والأتربة، ومن أهم تلك النصائح:

-تناول طعام يحافظ على صحة العينين ويقي من المشكلات التي قد تصيب العينين منها مصادر البروتين النباتي الغنية بالزنك كالفاصوليا والبازلاء.

-تناول البيتاكاروتين الهامة الموجودة في الفاكهة والخضراوات مثل البرتقال والفلفل الأصفر.

-فيتامين ا هام جدا لصحة عينيك لذا عليك بتناوله في الكرنب والسبانخ.

-اهتم بتناول مضادات الهيستامين إذا كنت من أصحاب حساسية الغبار وعينيك تتحسس سريعا.

-إذا كنت تعاني من إفرازات أو حساسية غير عادية عند التعرض للغبار، فعليك بسرعة التوجة للطبيب المختص.

-اهتم بعلاج أي إحمرارا أو حكه تصيب عينيك لدى الطبيب المختص فور ظهور الأعراض.

-اهتم بالكمادات الباردة على عيناك لتقليل تلك الأعراض والمشكلات.

-لا تقم بفرق عينيك أو حكها بيديك.

-إذا كانت لديك حساسية للضوء مع شعور بالتحسس في العينين عليك بزيارة المختص.

-القطرات المهدئة للعينين والمرطبة لها هامة جدا في تلك الفترة.

-غسيل عينيك بالماء النظيف أو المحلول أو المخصص لها.