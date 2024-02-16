شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة للحفاظ على عينيك وبصرك فى أتربة أمشير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
خلال تقرير نشره موقع ميديسن نت الطبي، هناك مجموعة من النصائح لأولئك الذين يعانون من الحساسية أثناء فترات الغبار والأتربة، ومن أهم تلك النصائح:
-تناول طعام يحافظ على صحة العينين ويقي من المشكلات التي قد تصيب العينين منها مصادر البروتين النباتي الغنية بالزنك كالفاصوليا والبازلاء.
-تناول البيتاكاروتين الهامة الموجودة في الفاكهة والخضراوات مثل البرتقال والفلفل الأصفر.
-فيتامين ا هام جدا لصحة عينيك لذا عليك بتناوله في الكرنب والسبانخ.
-اهتم بتناول مضادات الهيستامين إذا كنت من أصحاب حساسية الغبار وعينيك تتحسس سريعا.
-إذا كنت تعاني من إفرازات أو حساسية غير عادية عند التعرض للغبار، فعليك بسرعة التوجة للطبيب المختص.
-اهتم بعلاج أي إحمرارا أو حكه تصيب عينيك لدى الطبيب المختص فور ظهور الأعراض.
-اهتم بالكمادات الباردة على عيناك لتقليل تلك الأعراض والمشكلات.
-لا تقم بفرق عينيك أو حكها بيديك.
-إذا كانت لديك حساسية للضوء مع شعور بالتحسس في العينين عليك بزيارة المختص.
-القطرات المهدئة للعينين والمرطبة لها هامة جدا في تلك الفترة.
-غسيل عينيك بالماء النظيف أو المحلول أو المخصص لها.
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