شكرا لقرائتكم خبر عن اليوجا والتأمل.. تمارين بسيطة لتنظيم هرمونات الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا لم تكن هرموناتك متوازنة يمكن أن تلحق الضرر بوظائف الجسم المختلفة، اذا تحتاج لبعض التمارين التي تساعد في الحفاظ على التوازن الهرموني، وذلك وفقا لموقع healthshots.

أوضح التقرير، أنه إذا كنت تعاني من تقلبات مزاجية مفاجئة على الرغم من الحفاظ على نمط حياة صحي؟..وتواجه صعوبة في النوم بشكل صحيح؟ ، فقد تشير هذه الأعراض إلى خلل هرموني، ويمكن أن تكون هذه الاختلالات الهرمونية مثيرة للقلق لأنها يمكن أن تؤدي إلى مخاطر صحية مثل الاكتئاب والعقم وزيادة الوزن.

ويمكنك تحقيق التوازن بين الهرمونات الخاصة بك عن طريق بعض التمارين البسيطة.

ما الذي يسبب عدم التوازن الهرموني؟

يمكن أن ينجم عدم التوازن الهرموني عن عوامل مختلفة مثل الإجهاد أو النظام الغذائي أو الوراثة أو الحالات الطبية مثل متلازمة تكيس المبايض أو اضطرابات الغدة الدرقية.وتؤدي هذه الاختلالات إلى تعطيل النظام الهرموني المعقد، مما يؤدي إلى حدوث مخالفات في وظائف مثل التمثيل الغذائي، وتنظيم المزاج، والصحة الإنجابية.

و تختلف أعراضه ولكنها قد تشمل زيادة الوزن، والتعب، وتقلب المزاج، وعدم انتظام الدورة الشهرية، وانخفاض الرغبة الجنسية، مما قد يؤثر على صحتك العامة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تساعد في إدارة الاختلالات الهرمونية من خلال تعزيز إنتاج الإندورفين، مما يساعد على تقليل إنتاج هرمونات التوتر مثل الكورتيزول.ويعد هذا التوازن أمرًا حيويًا لتنظيم مستويات الأنسولين وتعزيز النوم بشكل أفضل والتحكم في زيادة الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد التمارين الرياضية من مستويات السيروتونين، وهو الهرمون الذي يساعد على تحسين مزاجك وتقليل أعراض التقلبات الهرمونية مثل القلق والاكتئاب.ومن ضمن هذه التمارين، التأمل، واليوجا، وتدريب القوة.