شكرا لقرائتكم خبر عن حسن هضمك واستفيد من طعامك بتمارين بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعاني البعض من مشكلة اضطرابات الهضم والتى تتمثل فى اضطراب الشهية، والغازات، والانتفاخات، وتقلصات المعدة، وغيرها الكثير، ويعتقد البعض خطأ أن الحل الدوائى لها هو الأمثل، ولكن للرياضة دائما حلول أخرى، فممارسة الرياضة تساعد على تعزيز عملية الهضم وتقاوم اضطراباتها، ويوضح تقرير نشره موقع giwebmd المعني بالصحة العامة مجموعة من التمرينات الهامة والصحية والضرورية لسلامة المعدة والجهاز الهضمي ولتعزيز عملية الأيض.

تلك التمرينات تستهدف على الدوام عضلات البطن مما يساعد على تحسين حالاتها واستطالتها، كما أنها تعزز من تنظيم التنفس وتركز على تنشيط تلك العضلات بشكل كبير مما يعزز من حركة المعدة والأمعاء.



تمرينات تعزز من عملية الأيض والهضم السليم: تمرينات تعزز من عملية الأيض والهضم السليم:

ـ تمرينات قاع الحوض، والتي تستهدف العضلات المحيطة بالمهبل وفتحة الشرج لدى النساء بشكل خاص لأنها تعمل على استرخاء هذه المنطقة، كذلك تعمل على استرخاء عضلات الفخذ والساقين والمثانة مما يساعد هذا كله على حركة الأمعاء بشكل أفضل.

ـ تمارين البطن الصحية التي تعمل على تعزيز عضلات البطن وحركيتها، وكذلك تقاوم الانتفاخات والتقلصات والغازات في تلك المنطقة، ويجب أن يكون هذا التمرين ضمن روتينك الأسبوعي، وكلما مارسته خلال يومك كلما زاد من مستوى تمثيلك الغذائي وتعزيز حركية معدتك.

ـ ركوب الدراجات تمرين منسي ولكنه جيد جدا في حركية المعدة وحركة القدمين والساقين وحركة الجهاز الهضمي بشكل عام.

ـ الحركة والمشي السريع تمرين هام وجيد جدا لصحتك، فهو يقي من الإصابة بأنواع كثيرة من الأمراض المزمنة والخطيرة مثل السمنة والسكر وأمراض القلب ومشكلات القولون العصبية، ولكن تعد قدرته على تعزيز حركة الجهاز الهضمي وعلى عمل على انقباض وانبساط العضلات الخاصة به اهم مميزات هذا التمرين الذي يحد من الغازات والانتفاخات والتقلصات، كما أنه يساعد عملية الإخراج والتمثيل الغذائي الجيد والمثالي.