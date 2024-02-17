شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الأزمة القلبية.. خطوات مهمة للرحلة الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعرض لأزمة قلبية هو حدث يتطلب تعديلات كبيرة في نمط الحياة ورعاية يقظة لضمان رحلة تعافي سلسة، في حين تلعب التدخلات الطبية دورًا حاسمًا في إدارة ما بعد الأزمة القلبية، فإن تبني العادات الصحيحة وتجنب المخاطر المحتملة أمر ضروري بنفس القدر.

وفقا لموقع Onlymyhealth فيما يلى دليل شامل يوضح ما يجب وما لا يجب فعله للتعامل بشكل فعال بعد الأزمة القلبية.

1. الالتزام بنظام الدواء

تعتبر الأدوية الموصوفة من قبل طبيبك، بما في ذلك مخففات الدم وأدوية خفض الكوليسترول وأدوية إدارة ضغط الدم، مكونات حيوية في خطة التعافي، تناول هذه الأدوية باستمرار حسب التوجيهات يساعد على استقرار حالتك ويمنع حدوث أمراض القلب في المستقبل.

2. المشاركة في تأهيل القلب

اغتنم فرصة التسجيل في جلسات إعادة تأهيل القلب المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك، توفر هذه البرامج إجراءات تمارين منظمة وجلسات تعليمية ودعمًا عاطفيًا للمساعدة في رحلة التعافي وتحسين صحة القلب.

3. تناول الأكل الصحي للقلب

قم بتزويد جسمك بنظام غذائي مغذٍ يتكون من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية للقلب مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون والمكسرات.

4. النشاط البدني المنتظم

مارس النشاط البدني تحت إشراف الطبيب ابدأ بتمارين منخفضة التأثير وقم بزيادة شدتها ومدتها تدريجيًا مع تحسن قوتك وقدرتك على التحمل، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعزز وظيفة القلب والأوعية الدموية، وتعزز المزاج، وتعزز الرفاهية العامة.

5. إدارة الإجهاد

قم بدمج تقنيات تقليل التوتر مثل تمارين التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا في روتينك اليومي، تعد إدارة مستويات التوتر أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل.

6. الإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين على الفور والابتعاد عن التعرض للتدخين السلبي، يقلل الإقلاع عن التدخين بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية المتكررة ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

7. تحقيق الوزن الصحي والحفاظ عليه

نسعى للحصول على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، التخلص من الوزن الزائد يخفف الضغط على القلب ويقلل من خطر المضاعفات المرتبطة بالسمنة.