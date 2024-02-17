أخطاء تسبب الإصابة بالكبد الدهني



بيروت - نادين محمد - عندما ينتج جسمكِ الكثير من الدهون، ويخزن الدهون الزائدة، ويصبح غير قادر على حرق الدهون على النحو الطبيعي أو ببساطة يخزن الدهون الزائدة التي تتناوليها في خلايا الكبد، فهذا من شأنه يحاصر الكبد بالدهون ويمنعه من أداء وظائفه الطبيعية.

تخزين حوالي 5٪ من الدهون في الكبد تعتبر طبيعية، لكن أعلى من ذلك يعني أنكِ مصابة بمتلازمة الكبد الدهنية، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي .

إهمال تراكم الدهون في الكبد يمكن أن يسبب الالتهاب (حالة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني). وهذا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تلف الكبد ويمكن أن يؤدي انتشارها إلى تليف كامل للكبد، وهي حالة تهدد الحياة بالفشل الكبدي. كما أنه يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الكبد أيضًا.

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مرض السكري يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد-المصدرfreepik

أسباب الاصابة بالكبد الدهني



هناك أسباب وراء الإصابة بالكبد الدهني يجب الانتباه لها من البداية قبل وقوع الإصابة.



الأمراض المزمنة



قد يكون وضعك الصحي الحالي هو السبب أيضًا. من مرض السكري الذي يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وتراكم الدهون في الكبد إلى متلازمة تكيس المبيض التي تؤدي إلى اختلال الهرمونات ومنع جسمك من حرق الدهون بكفاءة، يمكن لمجموعة من الحالات الصحية الأساسية أن تسبب لك الكبد الدهني .

النظام الغذائي والكسل

الأكل غير الصحي وقلة النشاط البدني هما العاملان الرئيسيان اللذان يمكن أن يؤديا إلى زيادة الوزن وحتى السمنة على المدى الطويل. تناول الوجبات السريعة قد يعني أنك تتناولي الأطعمة الغنية بالدهون دون وعي ما يجعل الكبد يقوم بتخزين المزيد من الدهون، كما أن عدم ممارسة الرياضة يمكن أن يؤدي إلى تخزين الدهون لأن جسمكِ لا يحتاج إلى الدهون لحرقها للقيام بالنشاط البدني. لذلك مارسي التمارين الرياضية لمدة 30-45 دقيقة يوميًا وتجنبي الدهون غير الصحية

دهون البطن



على الرغم من أن السمنة بشكل عام هي حالة يجب الحذر منها، إلا أن الدهون الزائدة في البطن أو السمنة الحشوية خطيرة على الوجه الخصوص ترتبط بمرض الكبد الدهني.

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السكريات



الإفراط في تناول المشروبات السكرية أو الحلويات أو أي شيء سكري يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد. وذلك ببساطة لأن هذه الأطعمة والمشروبات السكرية تحتوي على كمية عالية من الفركتوز، الذي يميل إلى تخزينه على شكل دهون في الجسم، خاصة إذا ظل غير مستغل من خلال النشاط البدني.

الكربوهيدرات



إذا كنت تعتمدي على الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز والمعكرونة والدقيق وما إلى ذلك للحصول على هذه الطاقة، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية ويتسب في الإصابة بالكبد الدهني .

تسبب الكربوهيدرات المكررة زيادة مستوى السكر في الدم بعد وقت قصير من استهلاكها. وهذا بدوره يمكن أن يسبب مقاومة الأنسولين ويؤدي إلى الكبد الدهني.

الإفراط في تناول المشروبات السكرية يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد-المصدرfreepik



بكتيريا الأمعاء الضارة



مشاكل الأمعاء الناتجة عن نقص البكتيريا السليمة في جهازك الهضمي يمكن أن تسبب لك الكبد الدهني. في بعض الأحيان، يمكن للأمعاء غير الصحية أن تؤدي إلى ظهور حالة تجعل الجسم يحول الأطعمة السكرية أو النشوية إلى كحول، مما يؤدي إلى إتلاف الكبد والتسبب في تراكم الدهون فيه.



المصدر: The health

