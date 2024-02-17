شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدين معرفته عن "ربط اللسان" عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ربط اللسان حالة يصاب بها بعض الأطفال، غير مقلقة لكن لها بعض التأثيرات على النطق والكلام وفقا لتقرير نشر في موقع كيدز هيلث المعني بصحة الأطفال، والذى أوضح أن أسباب ربط اللسان تختلف من طفل إلى آخر، ولكن أهم العوامل التى تزيد فرص الإصابة بها، هو التاريخ العائلى والجينى لعائلة الطفل.

بعض العلامات تظهر على الطفل الذي يعاني من ربط اللسان، والتي تظهر جلية أثناء فترة الرضاعة منذ الصغر، بحيث يفلت الطفل على الدوام الببرونة أو زجاجة الرضاعة فضلا عن إفلاته حلمة ثدي الأم أثناء الرضاعة الطبيعية، وقد تظهر منه أصوات منتظمة مثل الطقطقة أثناء الرضاعة لدى أغلبهم.

تدريجيا تبدأ الأعراض في الظهور وفقا للتقرير، فيبدأ الطفل الأكبر سنا في الإصابة بالتسوس فى الأسنان وأغلبهم يصابون بهذه المشكلة لعدم قدرتهم على استخدام لسانهم بشكل طبيعي، يشتهر هؤلاء بعدم قدرتهم على إخراج اللسان خارج الفم، والعرض الأكثر شيوعا هو حدوث مشكلة في النطق لدى الطفل والتحدث بشكل غير واضح.

وفى هذا الإطار قال الدكتور منتصر الكتبى أستاذ جراحة الأطفال قصر العيني إن ربط اللسان مشكله يعاني منها بعض الاطفال وتختلف الدرجات من طفل الى آخر ويحددها الطبيب المختص وحده، والذى يحدد طبيعة التعامل معهم سواء بالجراحة البسيطة جدا التي يتم فيها قطع هذا الربط أو تركه لعدم تأثيره على النطق أو مخارج الألفاظ .