شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تدفعك للتوقف عن مشاهدة التليفزيون أثناء تناول الغداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام أمر ممتع للغاية وقد قمنا بذلك جميعًا في وقت أو آخر، في بعض الأحيان، فقد نحب تناول الغداء أثناء مشاهدة الكمبيوتر المحمول، ولكن هل تعلم أن هذه العادة التي تبدو غير ضارة قد تكون ضارة جدًا؟

من انخفاض معدل الأيض أو حرق الدهون إلى التسبب في زيادة الوزن والسمنة، فإن تناول الطعام أثناء مشاهدة البرامج له العديد من العواقب الصحية التي يجب أن تكون على دراية بها وفقًا لموقع "theheathsite": الإفراط في تناول الطعامالإفراط في تناول الطعام هو النتيجة الأولى لتناول الطعام أثناء مشاهدة البرامج التلفزيونية، عندما تفعل الأمرين معًا، فإنك بالكاد تدرك ما تأكله وكم تأكله، قد تأكل أقل أو أكثر، لكن الخبراء يقولون إنه من المرجح أن تأكل أكثر مما ينبغي. تناول الوجبات السريعة بلا مبالاةيقول الخبراء أنك أكثر عرضة لتناول كميات متزايدة من الأطعمة السريعة والأطعمة المصنعة لمجرد أنها ممتعة، نحن دائمًا نربط ليلة مشاهدة الفيلم بتناول الكثير من الوجبات الخفيفة، وليست كل هذه الوجبات الخفيفة من العناصر الغذائية الصحية، لذا إذا جعلت هذه عادة، فسوف تجني حتماً عواقب سوء التغذية وزيادة الوزن ومشاكل الجهاز الهضمي والسمنة.

خطر السمنةتناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون قد يعرضك لخطر السمنة، يمكن أن يبطئ معدل الأيض، وثانيًا، يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، وانخفاض الوعي بخيارات الطعام السيئة، وانخفاض النشاط البدني، كل هذه العوامل مجتمعة يمكن أن تؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن. انخفاض الشبععندما تشاهد شيئًا ما وتحاول الاستمتاع بوجبتك، فمن المحتم أن ينتهي بك الأمر بالاستمتاع بأحدهما أكثر من الآخر، لن تشعر بالرضا عن الطعام الذي تتناوله، مما قد يجعلك تشعر بأنك أقل شبعًا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، وفي نهاية المطاف، السمنة. لا تمارس عادات الأكل الصحىالأكل الصحى مهم لأنه يضمن مضغ الطعام بشكل صحيح قبل البلع، أخذ الوقت الكافي لمضغ طعامك هو عادة جيدة، كلما مضغته أكثر، أصبح هضمه أسهل، كما أن سهولة الهضم ستحافظ على معدل الأيض مرتفعًا وتجنب مشاكل مثل الحموضة وحرقة المعدة والسمنة.