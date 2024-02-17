شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات غذائية يجب تناولها قبل الولادة للحماية من سكر الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر فيتامينات ما قبل الولادة مهمة للغاية بالنسبة للنساء الحوامل ولكن هناك فيتامين واحد محدد يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بسكري الحمل وتسمم الحمل.

أوضح الدكتور حاتم محمد حسن استشارى أمراض النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث، أن سكر الحمل هو نوع من مرض السكري الذي تتعرض له النساء الحوامل فقط، وعادة ما يتم تشخيصه خلال الفترة الأولى من الحمل، موضحًا أنه على الرغم من شيوع هذا النوع من مرض السكري، إلا أنه قد لا يحدث لكل النساء الحوامل.

وأشار استشارى النساء فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن سكري الحمل مثل أي نوع آخر من مرض السكري، يؤثر على مستويات الجلوكوز أو السكر في الدم، وارتفاع مستويات السكر يشكل خطرًا على صحة المرأة وكذلك الطفل الذي لم يولد بعد، ولكن يمكن السيطرة على سكري الحمل والوقاية منه من خلال تناول جرعات منتظمة من العناصر الغذائية وفيتامينات ما قبل الولادة، وممارسة الرياضة.

وأضاف طبيب أمراض النساء أن سكري الحمل يحدث فقط أثناء الحمل وفي معظم الحالات سوف يُشفى تدريجيًا بعد الولادة، موضحًا ان الفيتامينات ضرورية للوقاية من سكري الحمل، ولكن هناك فيتامين معين فقط هو الأكثر فعالية، وهو فيتامين د حيث يعتبر من العناصر الغذائية المهمة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، ويصف الطبيب الجرعة الصحيحة أثناء الحمل، بالإضافة إلى حمض الفوليك الذي يمنع مخاطر العيوب الخلقية.

واضاف الطبيب ان الدراسات ربطت بين فيتامين د وتقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل والإجهاض وانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة وتسمم الحمل واكتئاب ما بعد الولادة، بجانب المكملات يمكن الحصول عليها من خلال الأطعمة الجيدة الغنية بفيتامين د.



أيضًا الحديد هو عنصر غذائي مهم آخر ضروري أثناء الحمل، سوف يساعد في الحفاظ على عدد الهيموجلوبين سليمًا، وإنتاج المزيد من الدم والأكسجين للأم والطفل، وأحماض أوميجا 3 الدهنية التى تساعد على نمو دماغ الطفل.