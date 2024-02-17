شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين أ.. ماذا يحدث لجسمك عندما لا تحصل على الكمية المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين أ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، وهو موجود بشكله الطبيعي في العديد من الأطعمة، وفقًا لموقع healthsite فيتامين (أ) ضروري للجميع لأن مسئوليته الوحيدة هي ضمان الصحة العامة، كما أنه مسئول عن تحسين وظيفة المناعة وصحة العين ونمو الجسم ومستويات الطاقة.

إذا كان جسمك منخفضًا في هذا الفيتامين تحديدًا، فسوف يظهر جسمك علامات معينة، دعونا معرفة ما فيتامين أ ضروري للحفاظ على صحة الجلد، فيمكن أن يسبب النقص تورمًا في الجلد وتهيجًا وجفافًا شديدًا، ويمكن أيضًا أن يسبب الإكزيما، إذا لاحظت أى أعراض غير عادية على بشرتك عليك استشارة الطبيب.

نقص فيتامين أ.. ماذا يحدث لجسمك عندما لا تحصل على الكمية المطلوبة سوء صحة العينفيتامين (أ) مهم لصحة العين ومشاكل الرؤية. يمكن أن يسبب النقص العمى الليلي، وانخفاض أو ضعف الرؤية ومتلازمة جفاف العين.

الحد من النمونقص فيتامين (أ) يمكن أن يعيق نمو الجسم السليم للأطفال، فهم يحتاجون إليها بشكل خاص بكميات كبيرة أو قد لا يكون نمو أجسامهم طبيعيًا.

الالتهابات المتكررةيساعد فيتامين أ في الحفاظ على جهازك المناعي وتقويته، لذلك، عندما ينفد جسمك منه، قد تصاب بالمرض بشكل متكرر وتصاب بجميع أنواع العدوى.

التعب والإرهاقينظم فيتامين أ أيضًا مستويات الطاقة، ويمكن أن يسبب نقص هذا الفيتامين التعب والإرهاق وعدم القدرة على العمل خلال اليوم.

فقدان الوزن السريعيمكن أن يظهر نقص فيتامين أ على جسمك كفقدان سريع للوزن، إذا كنت تعاني من فقدان الوزن غير المبرر فجأة، فيجب عليك زيارة الطبيب.