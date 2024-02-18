شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تؤكد إصابتك بنقص إنزيمات الهضم.. وأطعمة تعالجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص الإنزيم الهضمى، هى حالة من انخفاض الإنزيمات الطبيعية الهاضمة فى المعدة، تلك الحالة تؤثر على نظامك الغذائي وتؤثر أيضًا على إمكانية امتصاص المعدة للطعام، وبالتالي تؤثر على سلامتك ومناعتك هذا ما أكده تقرير نشر في موقع sunwarrior.

الإنزيمات الهاضمة إذا ما حدث نقص فيها جعل ذلك الجسم يعاني من علامات وأعراض مرضية منها مشكلات في الجهاز الهضمي فضلاً عن اضطراب في الوزن حاد قد يصل حد السمنة المفرطة، فضلاً عن الضعف العام في الجهاز المناعي ودفاعات الجسم ضد المرض.

تابع التقرير أن هناك بعض الأعراض الأخرى التي تؤكد وجود نقص في إنزيم الهضم منها، المشكلات في البشرة كالبثور والنتوءات والحبوب، كذلك قد يعاني البعض من الضعف التام والتعب الشديد وسوء امتصاص عناصر الغذاء ما يؤدي إلى اضطراب حالة الجسم بالكامل، وتختلف درجات الإصابة من حالة إلى اخرى.

يمكن علاج هذه الحالة من خلال تناول أطعمة غنية بالإنزيمات الهاضمة والتركيز عليها في النظام الغذائي اليومي والتي من بينها:

- الفواكة الصحية كالمانجو والموز والكيوي أيضًا

- التركيز على الأفوكادو والبابايا

- الكرنب

- مشروب الزنجبيل أو إضافته إلى الطعام

- الاهتمام بتناول البلح والتين والتفاح