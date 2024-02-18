شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد ملح البحر فى نظامك الغذائى.. من المفاصل حتى صحة الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ملح البحر النقي هو ذلك النوع من الملح غير المعالج الذي له الكثير من الفوائد الصحية، وفقًا لما نشره موقع netmeds الطبى

وتابع التقرير أن ملح البحر إذا ما أضيف إلى الطعام يعطي نكهة جيدة ومذاقا جيدا للطعام فضلاً عن أنه غني بالعناصر الغذائية، والمعادن المهمة والضرورية كما أن قيمته الغذائية عالية للغاية.

وأشار التقرير إلى أن ملح البحر يساعد على تقليل حدة التهابات المفاصل لأنه مقاوم للالتهابات والألم بشكل عام فهو يخفف من تلك الآلام التي تظهر بشكل خاص في الشتاء خاصة لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي ومن يعانون منها هشاشة العظام

ملح البحر يساعد على تعزيز عملية الهضم ويساعد على امتصاص الطعام بشكل سليم ومثالي كما أنه يقاوم أمراض المعدة المشهورة كالانتفاخات والتشنجات والعسر الهضمي، وانتفاخات البطن كذلك الحرقة والشعور بالألم في المعدة، كل هذه المشكلات يساعد هذا الملح على التخفيف من حدتها لأنه يعزز عملية الهضم السهل

أضاف التقرير أن ملح البحر يمكن أن يساعد على تخفيف حدة تشنجات العضلات لأنه غني بمضادات الأكسدة ويعمل على تخفيف حدة التقلصات العضلية، مما يجعلك رطبا على الدوام ويخفف من حدة الإصابة بالجفاف

يساعد الملح البحري على تجديد خلايا البشرة والجلد فهو مفيد للغاية في تعزيز فرص علاج الصدفية والإكزيما وحبوب الشباب كما أن له استخدامات تجميلية عند إضافته إلى زيت اللوز على سبيل المثال فهو يحسن من الدورة الدموية ويعزز من تقشير الخلايا الميتة.