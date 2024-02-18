صحة ورشاقة

استشاري: العسل الطبيعي يؤدي إلى ارتفاع معدل السكر

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، إن «العسل الطبيعي يؤدي إلى ارتفاع معدل السكر».

وأضاف «النمر»، في تدوينة نشرها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أنه «لا يوجد تمر خال من السكر، كذلك لا يوجد منه نوع لا يرفع السكر في الدم».

وأكمل «د.خالد»: لدينا قاعدتان لضمان الصحة الجيدة، وهما عدم الإسراف في المطعم والمشرب، والعلم بأن الحمية رأس الدواء».

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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