استشاري: العسل الطبيعي يؤدي إلى ارتفاع معدل السكر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، إن «العسل الطبيعي يؤدي إلى ارتفاع معدل السكر».

وأضاف «النمر»، في تدوينة نشرها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أنه «لا يوجد تمر خال من السكر، كذلك لا يوجد منه نوع لا يرفع السكر في الدم».