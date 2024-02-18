5 أشياء تكافح ضغط الدم “الرئوي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوصت مدينة الملك سعود الطبية، المصابين بضغط الدم “الرئوي” بعدة أشياء لمكافحة المرض عبر الانتظام في إجراء الفحوصات الطبية والامتناع عن التدخين وتجنب السفر إلى الخليج 365 ذات الارتفاعات العالية، وكذلك تجنب الجلوس في حوض استحمام ساخن وغيرها من الأنشطة التي تخفض ضغط الدم بشكل مفرط.

وأوضحت المدينة، أن أبرز أعراض ضغط الدم “الرئوي”، الدوخة أو الإغماء وضيق التنفس أثناء القيام بأي مجهود وعدم القدرة عليه حتى في أوقات الراحة، مع ألم في الصدر وتورم في الكاحلين والساقين ومنطقة البطن، إضافة إلى الإرهاق العام وخفقان في القلب.

وأشارت إلى أن ضغط الدم “الرئوي” يعتبر أحد الحالات الخطيرة من ارتفاع ضغط الدم في الشرايين الرئوية وينذر بصعوبة شديدة في التنفس وعدد من المضاعفات التي تهدد حياة المريض وتضر بصحة الرئة والقلب.