شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم أسباب وأعراض الإكزيما الدهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإكزيما الدهنية أو ما يعرف بالتهابات الجلد الدهنية، وهي مشكلة مزمنة تنتج نتيجة التهاب الغدد الدهنية في الجلد تظهر غالبًا في أماكن شائعة مثل الوجه والجذع وفروة الرأس أيضًا، تنتج الكثير من الأعراض والالتهابات الظاهرة ولعل أبرزها وأشهرها هو النخالية، التي تظهر على فروة الرأس وتسبب قشورًا عليه ظاهرة كما تسبب الكثير من الحكة، وفقًا لتقرير نشر فى موقع derm.

تعد الإكزيما الدهنية شائعة لدى المراهقين كذلك هناك عوامل تساعد على زيادة فرص الإصابة بها مثل أن تكون البشرة للإنسان دهنية فضلاً عن التاريخ العائلي للإصابات الجلدية مثل وجود تاريخ عائلي للإصابة بالإكزيما أو الصدفية أو بالتهابات الجلد الدهنية

بعض العوامل الأخرى قد تؤثر في الإصابة بالإكزيما الدهنية منها الإصابة ببعض السرطانات أو الفيروسات أو أمراض نفسية كالاكتئاب وأمراض عصبية كالصرع فضلاً عن الاضطرابات الخلقية.

تظهر الإكزيما الدهنية على الجلد بشكل واضح عند الأطفال فى شكل طفح جلدي يظهر على فروة الرأس، والإبط والفخذين في بعض الأحيان تكون ورديه اللون ومتكشره وفي بعض الأحيان الأخرى تكون غير مثيرة للحكة.

أما عند الكبار فتكون أعراضها ثابتة مثل التهاب الجسم، حكة بسيطه، قشور وردية اللون بعض الشيء في الثنايا الجلدية، قشور دائرية قد تظهر على فروة الرأس أو تحت الإبطين أو تحت الثديين أو في ثنايا الفخذ أو في الأعضاء التناسلية أو الخدين

تحتاج دون شك لمتابعة طبية خاصة في الأجواء الحارة أو غير الرطبة، وبالعلاج الدوائي والدهان يساعد هذا الأمر على العلاج