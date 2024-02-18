شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للنوم الصحي وساعات النوم حسب السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأرق المزمن منتشر بشكل كبير ويؤثر على ما يقرب من 30% من الناس في جميع أنحاء العالم، وبغض النظر عن مدى انشغالك، فإن النوم الجيد والمتواصل ضروري لصحتك، فى هذا التقرير نتعرف على ماذا يحدث في جسمك عند تنام أقل من 3 ساعات يوميًا، بحسب موقع تايمز ناو.

ووفقًا للخبراء، على الرغم من أنك قد لا تشعر على الفور بأي تأثير للنوم الخفيف، إلا أنه على المدى الطويل قد يكون خطيرًا للغاية ومضرًا بالأعضاء الحيوية لجسمك.



فالحصول على قسط كافٍ من النوم لا يقل أهمية عن تناول الأطعمة الصحية أو ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ.

ماذا يحدث لجسمك عند تنام أقل من 3 ساعات يضعف الأرق قدرة الجسم على مقاومة المرض، وبالتالي، بسبب انخفاض المناعة، قد تصاب بالمرض بسهولة.

وفقا للدراسات، هناك علاقة متبادلة بين النوم وجهاز المناعة لديك. قد تفقد قدرًا إضافيًا من النوم بينما يقاوم جسمك خللًا إذا مرضت ولم يكن لديك الوقت الكافي للراحة والقيلولة.



النوم لمدة تقل عن 5-6 ساعات في الليلة يضر بصحة القلب، وفقا لتحليل نشر في مجلة القلب الأوروبية.

يقول الباحثون إن فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية أو الإصابة بسكتة دماغية تزيد إذا كنت تنام أقل.

يزيد من خطر الإصابة بالسرطانوفقا للدراسات، يرتبط النوم الأقل بارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الثدي، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان البروستاتا.

يعاني ما يصل إلى نصف المصابين بالسرطان من مشاكل في النوم. اضطرابات النوم التي من المرجح أن تؤثر على الأشخاص المصابين بالسرطان هي الأرق ودورة النوم والاستيقاظ غير الطبيعية.

نظرًا لأن جودة النوم مهمة، حاول التأكد من أنك تنام جيدًا طوال الليل. ومع ذلك، فإن مقدار النوم الذي تحتاجه في الليلة يتم تحديده بشكل أساسي حسب عمزرك. وفقا للتوصيات الرسمية، يتم تقسيم مدة النوم حسب الفئة العمرية:

كبار السن: 7-8 ساعات

المراهقون: 8-10 ساعات

الأطفال الصغار: 11-14 ساعة

إليك بعض النصائح السهلة لتحسين نومك: اتبع جدولا منتظماتأكد من الذهاب إلى السرير في نفس الوقت كل ليلة لأنه يساعد على تنظيم ساعتك الداخلية. إنشاء روتين مهدئ قبل النوماعتماد روتين مريح قبل النوم يمكن أن يساعدك على الاستعداد للنوم، مثل الاستماع إلى الموسيقى خلق بيئة مريحةالنوم في غرفة هادئة ومظلمة وفي درجة حرارة مريحة تساعدك على النوم بشكل أفضل. التقليل من الكافيينوفقا للدراسات، فإن الكافيين والنيكوتين يؤدي إلى ضعف نوعية النوم. حاول تجنب الكافيين في فترة ما بعد الظهر والمساء التقليل من استخدام الأجهزة الإلكترونيةارتبط الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة والإلكترونيات بسوء نوعية النوم. حتى التعرض لأضواء الغرفة الساطعة قبل النوم قد يؤثر سلبًا على نومك