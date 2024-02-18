شكرا لقرائتكم خبر عن ما الورم الليفى فى الثدى وعلامات الإصابة؟.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الورم الليفي في الثدى هو ورم حميد، ويتكون هذا الورم الصلب المستدير الناعم من أنسجة ليفية وأنسجة غدية تشكل كتلة، وفي حالات نادرة جدًا، وقد يحتوي الورم الغدي الليفي على سرطان الثدي، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الورم الليفي في الثدى.

قال الدكتور أحمد فتحى سيد أحمد، استشاري جراحة الأورام في مستشفى التأمين الصحي بني سويف، إن الورم الليفي في الثدي من الأورام الشائعة بشكل كبير، وتبدأ هذه الأورام الحميدة في الظهور في فترة البلوغ على شكل كتلة أو أكثر في أحد الثديين أو كليهما.

وأوضح أن أبرز أعراض الأورام الليفية الحميدة أنها كتلة صلبة في أحد الثديين أو كليهما وليست مؤلمة وتتحرك بسهولة تحت جلدك، مضيفاً أنها يمكن أن تكون صغيرة مثل حبة البازلاء أو تنمو بحجم كرة الجولف "حوالى 2 سم".

وبحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" الأمريكي يكون الورم الغدي الليفي مستديراً أو بيضاوياً ذا حدود واضحة، كما قد يكون صلباً أو مطاطياً.

وقد تلاحظين أنه يصبح طريًا في الأيام القليلة التي تسبق بداية الدورة الشهرية مباشرةً من المرجح أن تسبب الأورام الغدية الليفية الكبيرة الألم أكثر من الأورام الليفية الصغيرة.

تميل الأورام الغدية الليفية إلى النمو ببطء شديد، لكنها لا تكبر دائمًا وقد تتقلص، بشكل خاص إذا كنت في سن المراهقة أو وصلت إلى سن اليأس، وعلى العكس من ذلك، قد ينمو الورم الغدي الليفي بشكل أكبر أثناء الحمل.