شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل تمر بها بعد تعرضك لصدمة نفسية.. أولها الرفض والإنكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن فهم الاستجابات المعتادة للصدمة النفسية أمر بالغ الأهمية لكل من الناجين وأحبائهم، ويمكن أن تحدث الصدمة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الحوادث أو الكوارث الطبيعية أو العنف أو التغيرات الكبيرة في الحياة، ويمكن أن يكون للصدمة عواقب طويلة المدى على الصحة الجسدية والنفسية للفرد، فى هذا التقرير نتعرف على 10 مراحل تمر بها عند تعرضك للصدمات النفسية يجب أن تكون على دراية بها، بحسب موقع تايمز ناو. مراحل الصدمات النفسية يجب أن تكون على دراية بها １- الصدمة والانكار قد يشعر الأفراد بالصدمة، والتي تتميز بعدم التصديق مباشرة بعد وقوع حدث مؤلم.

يعمل رد الفعل الأولي هذا بمثابة آلية وقائية تساعد في التعامل مع العواقب المباشرة ويتبع ذلك الإنكار، حيث يرفض الفرد الاعتراف بحقيقة ما حدث، في كثير من الأحيان كآلية للتعامل مع الظروف.

2. الارتباك والقلقيمكن أن تؤدي الصدمة إلى إضعاف شعور الشخص بالاستقرار، مما يسبب الارتباك والارتباك. قد يجد الضحايا صعوبة في فهم التجربة، مما يؤدي إلى مشاعر الارتباك والقلق بشأن المستقبل. 3. العواطف الشديدة أو غير المتوقعةبعد الصدمة، قد يواجه الأشخاص مجموعة من المشاعر، بما في ذلك الغضب والحزن والخوف والشعور بالذنب. يمكن أن تكون هذه المشاعر ساحقة وتبدو غير متناسبة لكنها جزء طبيعي من عملية الشفاء. 4. ذكريات الماضي والكوابيسمن المعتاد أن يكون لدى الناجين من الصدمات ذكريات الماضي أو أحلام حول الحدث المروع الذي تعرضوا له، قد تبدو هذه الذكريات الحية حقيقية ومرعبة مثل الحدث الأصلي، ولها تأثير كبير على نوعية حياة الشخص. 5- التجنبللتعامل مع الذكريات والعواطف غير المريحة المرتبطة بالصدمة، قد يتجنب الناس تذكر التجربة.

قد يشمل ذلك تجنب الأماكن أو الأشخاص أو الأنشطة المرتبطة بالصدمة، بالإضافة إلى تجنب مناقشة الحدث.

6. التغيرات في المعتقدات والنظرة للعالميمكن أن تؤثر الصدمة على تصورات الشخص عن نفسه والآخرين والعالم. قد يكون لديهم موقف أكثر سلبية تجاه الحياة، أو الشعور بالخيانة أو التشكيك في الأفكار القديمة حول السلامة والجدارة بالثقة. 7- أعراض جسديةيمكن أن تسبب الصدمة أعراضًا جسدية مثل الأرق والإرهاق وضيق العضلات والألم المستمر. 8. زيادة الحساسية للتوترقد يصبح الأشخاص الذين تعرضوا لصدمة أكثر عرضة للتوتر. إن المواقف التي كانت محتملة قبل الصدمة قد تثير الآن استجابات شديدة للضغط النفسي، مثل القلق ونوبات الذعر. 9. العلاقات المتوترةيمكن أن تنتج الصدمة اضطرابًا عاطفيًا وتؤدي إلى توتر العلاقات مع العائلة والأصدقاء والزملاء. يمكن أن يؤدي الانسحاب والعصبية والتغيرات في السلوك الاجتماعي إلى سوء التواصل والتباعد بين ضحية الصدمة وأحبائه. 10. النمو والمرونةفي حين أن التغلب على الصدمة أمر صعب، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى نمو شخصي كبير ومرونة.

غالبًا ما يكتشف الناجون نقاط قوة جديدة وعلاقات أعمق وإحساسًا متجددًا بالهدف أثناء عملية الشفاء.

إن التعرف على استجابات الصدمات الشائعة هذه وفهمها هو الخطوة الأولى في مساعدة نفسك أو أحد أفراد أسرتك في رحلة الشفاء.