رجيم التمر والماء لنحت الجسم في أسبوع

بيروت - نادين محمد - التمر في حد ذاته وجبة متكاملة؛ لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات التي تحافظ على صحة الجسم، كما يعمل على منح الجسم الشعور بالشبع نظراً لاحتوائه على الألياف، وإذا كنت ترغبين في نحت جسمك والقضاء على الوزن الزائد يمكنك اعتماد رجيم التمر والماء للتخلص من الترهلات وتعزيز الشعور بالنشاط.



فوائد التمر

يعمل على تنظيم السكر بالدم خاصة عند تناول 3 حبات من التمر أو سبع حبات على الريق

فقدان الشهية، والإحساس بالشبع، وبالتالي خسارة الوزن وحرق الدهون

تخسيس الكرش، وبروز عضلات البطن

ملين لعلاج الإمساك ويخفف من الآلام المصاحبة له.

يساعد بشكل كبير على منح الجسد الطاقة والحيوية.

تعمل المعادن الموجودة به على تقوية الجهاز العصبي.

كما يعمل التمر على تقوية عضلات الجسد.

رجيم التمر والماء يتلخص في الآتي:

الإفطار

تناول 7 تمرات + تناول كوب من الماء

الغداء

تناول 5 تمرات + تناول كوب من الماء

العشاء

تناول 5 تمرات من الماء+ تناول كوب من الماء

إذا استطعت المواظبة على هذا النوع من الرجيم فمن المؤكد أن تخسري الكثير من الكيلوجرامات في وقت سريع، مع مراعاة عدم تناول أى شيء آخر.

الفئات التي يحظر عليها اتباع ريجيم التمر هذا نهائياً:

المصابون بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والشرايين.

المرضعات.

الحوامل.

الأطفال.

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