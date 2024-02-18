شكرا لقرائتكم خبر عن ما المشيمة المتقدمة والملتصقة وتأثيرهما على صحة السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشيمة المتقدمة، تلك النوعية من المشيمة التي قد تستقر أسفل الرحم في غير مكانها وهو ما له الكثير من الأسباب والمسببات والعوامل التي تجعل المرأة عرضة لها.

وقال الدكتور حسام الشنوفى أستاذ أمراض النساء والتوليد طب قصر العينى، أن المشيمة المتقدمة تتعرض لها الأمهات فى بعض الحالات نتيجة تكرار الحمل والولاده القيصرية، وتدريجيًا قد تتطور الحالة فى بعض الحالات إلى المشيمة الملتصقة، تلك التى تكون أشد وطأة من المشيمة المتقدمة ما قد يعرض المرأة لحالة من النزيف المتوقع، سواء فى شهور الحمل أو فى وقت الولادة فى بعض الحالات.

وأضاف الدكتور حسام أنه قد تتسبب المشيمة اللاصقة أيضًا فى بعض الحالات النادرة المتقدمة إلى استئصال الرحم، نتيجة النزيف الحاد الذي قد يصيب بعض الحالات القليلة.

وفى السياق ذاته أوضح تقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك المعني بالصحة العامة، فإن تلك الحالة تحتاج لمتابعة لصيقة من قبل الطبيب المختص والتعامل معها وفقا لمضاعفتها وتطوراتها، ومن أبرز مسبباتها الأخرى أن يكون للمرأة تاريخ في جراحات الرحم وقد خضعت لجراحات قبل هذا الحمل فيه، مثل استئصال ورم منه على سبيل المثال كذلك التشوهات في بطانه الرحم تعد من المسببات لهذه المشكلة أيضًا مثل التصاق المشيمة أو الندوب الجراحية وغيرها من الأسباب التى قد تؤدى للإصابة بمشكلة المشيمة المنزلقة أو المتقدمة وترفع فرص الإصابة بالنزيف فى الشهور المتأخرة من الحمل أيضًا.