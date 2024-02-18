شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كم حصة من النشويات مسموحة في اليوم.. استشارى تغذية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكربوهيدرات أحد الخيارات الغذائية التي يكرهها الكثير من الناس بل والبعض يقاطعها تمامًا في نظامه الغذائي، لكن الكربوهيدرات مهمة خلال يومك، فهي توفر الطاقة لأجسامنا وأدمغتنا، والأنواع الصحيحة مليئة بالعناصر المغذية الأخرى مثل الألياف والفيتامينات والمعادن.

من جانبها أوضحت الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية طب قصر العينى، أن قطع النشويات من نظامك الغذائي ليس أمرا صحيا كما يعتقد الكثير، ولكنها مهمة لتوفير دفعة من الطاقة خلال يومنا، وتشمل الأطعمة التي تحتوى على الكربوهيدرات الحبوب والفواكه والبقوليات ومنتجات الألبان والخضروات النشوية مثل البطاطس والقرع الشتوي والذرة.

وأشارت استشارى التغذية العلاجية في تصريح لليوم السابع، أن الكربوهيدرات البسيطة تعمل على رفع نسبة السكر في الدم بشكل أسرع من الكربوهيدرات المعقدة، والتي توجد في الحبوب الكاملة وتحتوي على الألياف الإضافية التي تساعد على إبطاء عملية الهضم، لذا يجب التركيز على الكربوهيدرات المعقدة أكثر ولكن في حدود الحصص المسموحة.

وأوضحت أن الحصص الخاصة بالنشويات المسموح تناولها خلال اليوم تكون 7 حصص في اليوم والتي تكون عبارة عن 1 توست بنى أو نص كوب أرز مطهى 3 معالق ارز مصري أو 1 بطاطس متوسطة أو 4 معالق مركونة أو 3 معالق شوفان أو 3 ملاعق ذرة فشار قبل تسويته أو كوب برغل مطهى أو 1 مافن صغير أو بسكويت صغير، موضحا أن هذه الحصص تكون مسموحة للأشخاص من وزن 70 إلى 80 كيلو.