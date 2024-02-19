شكرا لقرائتكم خبر عن لو في بيتك مريض زهايمر.. نصائح لدعمه والحفاظ على صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بيتنا مريض زهايمر.. مقولة نسمعها لدى الأشخاص الذين في منزلهم مريض بألزهايمر، فهؤلاء المرضى يحتاجون لعناية محددة، لتسهيل عليهم أعراض وأتعاب المرض نفسيًا وعضويًا.

ولذا يشير الدكتور خالد عبد الواحد استشاري المخ والأعصاب في كلية طب أسيوط، إلى أن الإصابة بمرض ألزهايمر يحدث نتيجة لتراكم بعض البروتينات داخل خلايا المخ وحولها، حيث يبدأ بروتين يسمى الأميلويد في الترسب ويتسبب في تكوين تشابكات داخل خلايا المخ، ما يترتب عليه خلل في المراسلات الكيميائية والناقلات العصبية التي تقوم بإرسال الإشارات بين خلايا المخ، وتحدث انخفاض بها ملحوظ، ويتعرض خلايا المخ للإنكماش فيتسبب ألزهايمر.

وأكد استشاري المخ والأعصاب، أن هذا هو السبب المرجح لتعرض الشخص المصاب بألزهامير في التعرض لعدم القدرة علي التذكر، والنسيان، وعند تأخر الحالة يصبح غير قادر علي الحركة، والكلام، والتبول بدون الشعور.

وقدم، بعض النصائح للتعامل مع مريض ألزهايمر، ومنها:

- التعاطف النفسي مع المريض لأنه عرضة للارتباك ويجب تقديم الرعاية الطبية اللازمة، مع تقديم الحب والحنان لديهم.

- يجب علي مقدمي الرعاية لمرضي ألزهايمر التعرف أنهم يوم جيدون وأيام أخري يتعرضون لإنتكاسة، فيجب أن يكون الشخص واقعيا، والتعرف الجيد علي طبيعة المرض.

- تقديم الأطعمة الصحية الغنية بمضادات الأكسدة تعد من أهم النصائح التي تساهم في الحفاظ علي صحة المريض، وتساعد في تقليل تعرضه للإنتكاسة.