صحة ورشاقة

معالجة “الأورام” بالموجات فوق الصوتية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توصلت دراسة حديثة أجراها مجموعة من الباحثين الروس، إلى نماذج أولية لجهاز موجات فوق صوتية يمكنه تشخيص وعلاج الأورام السرطانية.

ويُستخدم الجهاز في علاج أورام الثدي والغدة الدرقية وفي علم الأوردة، وعلاج المتلازمات الخضرية والآلام، حيث يتميز بسهولة نقله ومراقبة التغيرات في الوقت الفعلي.

واجتاز الجهاز جميع الاختبارات المطلوبة، كما أعدت جميع الوثائق المطلوبة للحصول على براءة الاختراع، فضلاً عن خضوعه حالياً لاختبارات سريرية وسمية وتقنية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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