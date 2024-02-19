استشاري يوضح الإجراءات الصحية حال الشعور بخفقان أو ألم في الصدر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال استشاري القلب، الدكتور صالح سالم الغامدي، إن «عمل تخطيط للقلب حال الشعور بالخفقان أو الألم في الصدر لا يكفي، حتى لو كانت النتيجة أن التخطيط سليم».

وأوضح «الغامدي» عبر حسابه على منصة «إكس» أنه «لا بد من مراجعة طبيب قلب وتقييم الحالة بشكل تفصيلي لمعرفة سبب الأعراض».

ولفت إلى أن «التخطيط قد لا يظهر المشكلة، لأنه يكشف الجزء الأمامي والجانبي والسفلي للقلب، ولا يكشف الجزء الخلفي».