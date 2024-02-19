القهوة سريعة التحضير “تضر” المعدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف عالم أحياء روسي، أن القهوة سريعة التحضير والمعبأة، تضر الجهاز الهضمي وتسبب التهاب المعدة التآكلي وقرحة المعدة والاثني عشر والتهاب البنكرياس الحاد والمزمن.

وأضاف الأستاذ المشارك في قسم علم وظائف الأعضاء والبيئة البشرية والمعرفة الطبية الحيوية ألكسندر سوزيكين، أنه من الممكن أيضا أن تتسبب تلك القهوة في تحفيز مرور الحصوات من المرارة إذا كانت موجودة بالفعل في سوابق المريض.

وأكد أنه تم العثور على عيوب مهمة في القهوة سريعة الذوبان أثناء التحليل الكيميائي الحيوي، وذلك بسبب إضافة بعض العطور ومحسنات الذوق والرائحة لها.

وأشار إلى أن القهوة ثلاثة في واحد، تتكون بشكل رئيسي من السكر والمضافات العشبية المختلفة والمنكهات والأصباغ التي تعطي هذا المشروب اللون البني، والذي يسبب أضرارا بالجهاز الهضمي.