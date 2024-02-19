فوائد مدهشة قد لا تعرفيها عن المكرونة

بيروت - نادين محمد - تُعد المكرونة من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، فهي سهلة التحضير ولذيذة ومتنوعة، لكن هل تعلمين أن للمكرونة فوائد صحية لا حصر لها؟

فوائد المكرونة

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1. مصدر غني بالطاقة: تحتوي المكرونة على الكربوهيدرات، وهي المصدر الرئيسي للطاقة للجسم. تُعد الكربوهيدرات ضرورية لوظائف الدماغ والجهاز العصبي والعضلات.

2. غنية بالألياف: تُعد بعض أنواع المكرونة، مثل المكرونة المصنوعة من القمح الكامل، مصدرًا غنيًا بالألياف. تُساعد الألياف على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

3. مصدر للبروتين: تحتوي بعض أنواع المكرونة، مثل المعكرونة المصنوعة من الحمص أو العدس، على كمية جيدة من البروتين. يُساعد البروتين على بناء العضلات والحفاظ على صحة الجسم.

4. مصدر للفيتامينات والمعادن: تُعد المكرونة مصدرًا غنيًا بفيتامينات B، مثل الثيامين والنياسين والريبوفلافين. تُساعد هذه الفيتامينات على تحويل الطعام إلى طاقة، والحفاظ على صحة الجهاز العصبي. كما تحتوي المكرونة على معادن مثل الحديد والزنك والمغنيسيوم، وهي ضرورية لصحة الجسم.

5. تحسين المزاج: أظهرت بعض الدراسات أن تناول المكرونة قد يُحسّن المزاج، وذلك لاحتوائها على الكربوهيدرات التي تُحفز إفراز هرمون السعادة (السيروتونين).

6. سهلة الهضم: تُعد المكرونة من الأطعمة سهلة الهضم، مما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

7. تنوع في التحضير: تُعد المكرونة من الأطباق المتنوعة، حيث يمكن تحضيرها بطرق مختلفة مع أنواع مختلفة من الصلصات والخضروات واللحوم.

8. مناسبة للجميع: تُعد المكرونة من الأطباق المناسبة للجميع، من الأطفال إلى الكبار.

9. اقتصادية: تُعد المكرونة من الأطباق الاقتصادية، حيث يمكن تحضيرها بكميات كبيرة بتكلفة قليلة.

10. مصدر للسعادة: يُعد تناول المكرونة مصدرًا للسعادة للكثيرين، حيث تُذكرهم بأطباق الطفولة والحب والذكريات الجميلة.

نصائح لتناول المكرونة بشكل صحي

الصورة من freepik

اختاري المكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

قللي من كمية الصلصات الدهنية والكريمة.

أضيفي الخضروات واللحوم الخالية من الدهون إلى المكرونة.

تناولي المكرونة باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

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المصدر : health