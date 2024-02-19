إبر التنحيف الأكثر رواجا ومدى فعاليتها

بيروت - نادين محمد -

إبر التنحيف هي الوسيلة التي يلجأ إليها اليوم عدد متزايد من طالبي الحصول على قوام أنحف ووزن أقل، بخاصة أنها تجنبهم الخضوع إلى العمليات الجراحية أو التقنيات التجميلية الأخرى المزيلة لدهون البطن والجسم، كما للحميات الصعبة وطويلة الأمد. إليك في ما يلي نماذج من إبر التنحيف المعتمدة أخيراً لهذه الغاية، وما هي النتائج المرجوة منها، وهل لها آثار جانبية متوخاة؟ ولكن في كلّ الحالات لا تعطى هذه الحقن إلا بوصفة طبية وبإشراف طبي مختص.





حقن ساكسندا (ليراجلوتيد)

الصورة عن موقع Freepik

حقن Saxenda – Liraglutide هي دواء يعطى بوصفة طبية لإدارة الوزن. يأتي ساكسندا كمحلول سائل داخل قلم حقن مملوء مسبقا، ويستخدم للمساعدة في فقدان الوزن لدى:

- البالغين وبعض الأطفال الذين يعانون من السمنة.

- البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن، ولديهم حالة مرتبطة بالوزن.

من المفترض أن يكون هذا الدواء جزءا من خطة طويلة المدى لإدارة الوزن، تتضمن نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية وزيادة التمارين الرياضية.

يحتوي ساكسندا على العنصر النشط ليراجلوتيد Liraglutide، وهو ينتمي إلى مجموعة من الأدوية التي تسمّى GLP-1 Agonists.



وإبر ساكسندا (ليراجلوتيد) هي حقن 3 ملغ تعطى بوصفة طبية عن طريق الحقن تستخدم للبالغين مع الوزن الزائد (مؤشر كتلة الجسم BMI ≥27) الذين لديهم أيضا مشاكل طبية متعلقة بالوزن أو السمنة (مؤشر كتلة الجسم BMI ≥30) ، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-17 سنة مع وزن الجسم فوق 60 كجم، والسمنة لمساعدتهم على فقدان الوزن والحفاظ على الوزن. يجب استخدامه مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني.

تحقن إبر ساكسندا تحت الجلد في منطقة المعدة أو الجزء العلوي من الساق (الفخذ) أو الجزء العلوي من الذراع، وفقا لتعليمات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. لا يتم حقنه في الوريد أو العضلات، وينصح بتغيير موقع الحقن الخاص بك داخل المنطقة التي تختارها مع كل حقنة، للحد من خطر الحصول على كتل تحت الجلد.

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ما هي الآثار الجانبية لساكسندا؟



مثل معظم الأدوية، قد يسبب ساكسيندا آثارا جانبية خفيفة أو خطيرة. تشمل الآثار الجانبية الخطيرة والتي تم الإبلاغ عنها ما يلي: التهاب البنكرياس الحاد، مرض المرارة الحاد (المفاجئ، قصير المدى)، مثل حصوات المرارة، انخفاض مستوى السكر في الدم، معدل ضربات القلب أسرع من المعتاد، مشاكل في الكلى، مثل الفشل الكلوي الجديد أو المتفاقم، أفكار أو أفعال انتحارية.

من المحتمل ألا يصف طبيبك ساكسيندا إذا: أنت أو أحد أفراد عائلتك المقربين كان لديك نوع نادر من سرطان الغدة الدرقية يسمى سرطان الغدة الدرقية النخاعي، لديك متلازمة أورام الغدد الصماء المتعددة من النوع 2 (الرجال 2)، وهي حالة وراثية نادرة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.



حقن أوزمبيك بالعنصر النشط سيماجلوتيد

Semaglutide Drug Ozempic



تمت الموافقة على أوزيمبيك لأول مرة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أواخر عام 2017 ، ومنذ ذلك الحين تصدرت عناوين الصحف للاستخدام المقصود—علاج مرض السكري من النوع 2—واستخدامه لفقدان الوزن، خاصة بين المشاهير. إن العنصر النشط في أوزيمبيك هو سيماغلوتيد، الذي ينسخ الجلوكاجون مثل الببتيد -1 (GLP-1 Agonists). وهو يساعد الجسم على إنتاج المزيد من الأنسولين ويشير إلى الشعور بالامتلاء في الدماغ.

يؤخذ أوزيمبيك عن طريق الحقن الأسبوعي. للبدء، سيأخذ المرضى 0.25 مجم لمدة شهر واحد، و 0.50 مجم لمدة شهر على الأقل بعد ذلك. بعد هذا الإطار الزمني، يمكن للناس تناول 1 أو 2 مجم للتحكم في نسبة السكر في الدم.

الصورة عن موقع Freepik

حقن ويجوفي بالعنصر النشط سيماجلوتيد

Semaglutide Drug Wegovy



سيماجلوتيد هو أيضا العنصر النشط في فيجوفي، والذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في يونيو 2021. يأتي دواء ويجوفي في حقن 2.4 ملغ، وهو يعطى بوصفة طبية عن طريق الحقن التي قد تساعد البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة مع السمنة (مؤشر كتلة الجسم 30 adults للبالغين، مؤشر كتلة الجسم 95 % المئوية للعمر والجنس للأطفال) ، أو بعض البالغين مع الوزن الزائد (مؤشر كتلة الجسم 27≥). وهو يعطى كذلك للذين لديهم مشاكل طبية ذات الصلة بالوزن، لمساعدتهم على فقدان الوزن والحفاظ عليه. يجب استخدامه مع خطة وجبات منخفضة السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني.

تعطى حقن يجوفي مرة واحدة أسبوعيا. في البداية، تشابه الجرعة الموصى بها لويجوفي، جرعة أوزيمبيك، حيث يتم حقن من 0.25 ملغ إلى 0.50 ملغ إلى 1 ملغ من ويجوفي على مدى ثلاثة أشهر. بعد أربعة أشهر، يؤخذ ويغوفي كحقن 1.7 ملغ، وأخيراً حقن 2.4 ملغ من الشهر الخامس فصاعدا.

يمكن أن يكون لحقن ويجوفي آثار كبيرة جداً، إذ يقدر أنّ هناك حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص الذين يحقنون به، يفقد 20 % من وزن الجسم، أو 20 كلغ في المتوسط.

آثار جانبية للحقن من نوع سيماغلوتيد (أوزمبيك وويجوفي)

تشمل المشكلات الأكثر شيوعا: الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن والإمساك، على الرغم من الإبلاغ عن آثار جانبية أكثر خطورة مثل التهاب البنكرياس وخزل المعدة وانسداد الأمعاء.



حقن زيباوند بالعنصر النشط تريزيباتيد

Tirzepatide Drug Zepbound



زيبباوند هو دواء يعطى بوصفة طبية عن طريق الحقن التي قد تساعد البالغين الذين يعانون من السمنة، أو من الوزن الزائد، كما للذين لديهم أيضا مشاكل طبية تتعلق بالوزن، وفقدان الوزن والحفاظ عليه.

يحتوي زيباوند على تيرزيباتيد، لذا ينبغي ألا تستخدم هذه الحقن مع غيرها من المنتجات التي تحتوي على تيرزيباتيد أو أي أدوية مستقبلات GLP-1 Agonists.

يجب استخدام زيبوند مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني.

وافقت إدارة الغذاء والدواء زيبوند للبالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وحالة واحدة على الأقل تتعلق بالوزن ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم.1

جاءت موافقة إدارة الغذاء والدواء على حقن زيباوند لفقد الوزن بعد أن وجدت دراستان أن الأشخاص الذين تناولوا 15 ملليجرام من زيباوند فقدوا 18 % و 12 % من وزن الجسم على التوالي، مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

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