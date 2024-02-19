عصير لكسر ثبات الوزن وحرق الدهون بطريقة أسرع

بيروت - نادين محمد - هل وصلت إلى مرحلة ثبات الوزن مع أنك ملتزمة بأتباع نظام غذائي؟ فإن التوقف عن فقدان الوزن يعد أمر شائع، إليك بعض التعديلات البسيطة التي قد تساعدك على البدء في فقدان الدهون مرة أخرى وبعض الأطعمة التي تعزز فقدان الوزن في ما يلي أبرز العصائر والمشروبات لكسر ثبات الوزن.

عصير البروتين الطبيعي

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يحرق جسمك سعرات حرارية أكثر عند هضم البروتين مقارنة بالكربوهيدرات أو الدهون. فقد يزداد معدل الأيض بحوالي 20 إلى 30% أثناء هضم البروتين، و5 إلى 10% أثناء هضم الكربوهيدرات، وما يصل إلى 3% أثناء هضم الدهون.

وهذا يعني أنه عندما تقوم بتضمين الكثير من البروتين في كل وجبة، فسوف تحرقين المزيد من السعرات الحرارية لعدة ساعات بعد تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، تناول المزيد من البروتين قد يحمي من انخفاض معدل الأيض أثناء الراحة وفقدان العضلات، والذي يحدث غالبًا أثناء فقدان والمساعدة على الشعور بالشبع، وفقدان الوزن، والحفاظ على عملية التمثيل الغذائي بشكل أسرع.

يمكنك تحضير عصير بروتين طبيعي في مطبخك مثل عصير الفول السوداني وعصير الموز وعصير اليقطين وعصير الكرز.

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عصير الخضروات الغني بالألياف

تعد الخضروات منخفضة في السعرات الحرارية ولكنها مشبعة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء و الألياف، والتي يمكن أن توفر الشبع وتناول كميات أقل وامتصاص سعرات حرارية أقل قليلاً من الطعام الذي يتم تناوله.

تعد أفضل الخضروات لفقدان الوزن هي منخفضة الكربوهيدرات والتي توفر الكثير من البروتين لكل سعر حراري. يمكنك تضمين عصير الخضروات المفضل لديك في نظامك الغذائي بشكل يومي.

تناول الماء أو القهوة أو الشاي

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يعتبر الماء من أفضل المشروبات التي تروي العطش، فهو خالٍ من السعرات الحرارية، و قد يساعدك على إنقاص الوزن.

تقدم المشروبات مثل القهوة والشاي القليل من النكهة والفوائد المحتملة لفقدان الوزن لأنها تحتوي على الكافيين، مما قد يعزز حرق السعرات الحرارية قليلاً.

يمكنك تناول كوب أو كوبين من القهوة أو الشاي يوميًا . ولكن إذا كان الكافيين يجعلك تشعرين بالتوتر أو يتداخل مع دورة نومك، فاختاري القهوة منزوعة الكافيين أو شاي الأعشاب. وإذا وجدت صعوبة في شرب القهوة أو الشاي الأسود، أضيفي كمية صغيرة من الحليب أو الكريمة.

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ماء الكمون

يحتوي الكمون على عنصر نشط فريد يسمى ثيموكينون وهو قوي وفعال للغاية لفقدان الوزن كما يتمتع الكمون أيضًا بالعديد من مضادات الأكسدة والتي تكون مفيدة جدًا عندما تحاولين إنقاص الوزن.

يعد الكمون منخفض في السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين عملية الهضم.

يمكنك نقع الكمون في كوب من الماء والاحتفاظ به طوال الليل وتصفيته في الصباح .

ماء النعناع والليمون

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النعناع يعد عنصر فعال لفقدان الوزن وتساعد أوراق النعناع على تعزيز عملية الهضم بشكل أفضل وكذلك تعزيز عملية التمثيل الغذائي .

كما يحتوي النعناع على سعرات حرارية منخفضة، مما يجعله خيارًا أفضل لإضافته إلى مشروباتك لفقدان الوزن ومنحك الشعور بالشبع، ويعزز عملية التمثيل الغذائي لديك .

حليب الجوز

في حين أن الحليب ومنتجات الألبان الأخرى لذيذة ولها خصائص صحية، فهي أيضا مليئة بالدهون والسعرات الحرارية. يمكن أن يساعدك حليب الجوز وبدائل الألبان الأخرى على إنقاص الوزن لأنها تحتوي عادةً على سعرات حرارية ودهون أقل.

الكمبوتشا

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الكمبوتشا هو شاي مخمر مليء بالمكونات الصحية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يمكن أن يساعدك الكمبوتشا أيضًا على الشعور بالشبع.

كما أنه ييعزز البروبيوتيك في أمعائك ويمكن لهذه البكتيريا تحسين العديد من جوانب الصحة.

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