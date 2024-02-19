شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس وجع البطن.. أهم علامات إصابتك بالقرحة الهضمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطانة المعدة قد تحوي قرح هضمية لا يعلم عنها الإنسان شيئًا، فقط العلامات والأعراض المتكررة هي التي يمكن أن تكشف تلك الإصابة وتبدأ مرحلة التشخيص والعلاج هذا ما أكده تقرير نشر في موقع جونز هوبكنز الطبي المعني بالصحة العامة.

ذكر التقرير أيضًا أن القرح المعدية الهضمية هي تلك القرح المفتوحة التي تصاب بها المعدة خاصة في منطقة الإثنى عشر أي في بداية الأمعاء الدقيقة أو في بطانة الأمعاء.

فيما ذكر تقرير نشر فى موقع كليفيلاند كلينك الطبى أن هناك الكثير من الأعراض والعلامات التي تظهر على مريض القرح الهضمية دون أن يدري بعضها قد تكون مزمنة شديدة متكررة والبعض الآخر قد تكون بسيطة التأثير فتختلف الأمور من حالة إلى أخرى وفقا لحدة القرحه، ومن أهم هذه العلامات أن يشعر المريض بها بحالة من الاضطرابات الشديدة بعد تناول الطعام بحوالي الساعتين إلى ثلاثة ساعات فيعاني من حرقة شديدة وآلام متكررة بالبطن، كذلك الاستيقاظ كثيرا أثناء النوم نتيجه ألم حاد وحرقة شديدة في البطن مفاجئة.

التجشؤ الكثير والمتكرر يكون علامة دالة أيضا عن القرحة الهضمية فضلا عن الرغبة الدائمة في التقيؤ أو على الأقل الشعور بالغثيان على الدوام، اضطرابات الشهية وفقدانها بعض الشيء أحد أهم الأعراض إضافة حالة من الامتلاء والانتفاخ حتى وأنت لم تتناول طعامك بعد تشعر بهذا الامتلاء الحاد

وعن هذه المشكلة المرضية التي تصيب البعض قال الدكتور محمد المنيسي استشاري امراض الجهاز الهضمي والباطنة قصر العيني اغن هناك مجموعة من النصائح الهامة والضرورية لمريض القرحة الهضمية أولها:

البعد كل البعد عن السجائر والشيشة والتدخين بشكل عام

الإهتمام بتنظيم الوجبات وتناولها في مواعيد ثابتة وبكميات قليلة وعدم ارهاق المعدة بالمزيد من الطعام

الاكتشاف المبكر وملاحظة الأعراض والعلامات أمر هام وضرورية للشفاء العاجل في هذه المشكلة المزعجة

لا تتناول أبدا دواء مضاد للحموضة أو للغثيان أو لأي مشكلة تظهرها معدتك إلا تحت إشراف طبي متخصص