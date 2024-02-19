مخاطر انخفاض ضغط الدم وطرق علاج مجربة

بيروت - نادين محمد - يعد انخفاض ضغط الدم هو عندما يكون ضغط الدم أقل من 90/60 ملم زئبق وتسبب العديد من الأمراض انخفاض ضغط الدم ويختلف العلاج اعتمادًا على سببه.

قد يعني الانخفاض السريع في ضغط الدم أن أجزاء معينة من الجسم لا تحصل على ما يكفي من تدفق الدم. يمكن أن يكون لذلك تأثيرات مزعجة أو مدمرة أو حتى خطيرة.

تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم الدوخة والإغماء، ومع ذلك قد لا يسبب أعراض. ولكن عندما يحدث ذلك، قد تحتاجين إلى رعاية طبية.

أسباب انخفاض ضغط الدم

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يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم لمجموعة واسعة من الأسباب. تشمل أسباب انخفاض ضغط الدم ما يلي:

يحدث انخفاض ضغط الدم الانتصابي عندما تقفين بسرعة كبيرة ولا يستطيع جسمك التعويض عن طريق تدفق المزيد من الدم إلى دماغك.

أمراض الجهاز العصبي المركزي حيث يمكن أن تؤثر حالات مثل مرض باركنسون على كيفية تحكم الجهاز العصبي في ضغط الدم. قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات بآثار انخفاض ضغط الدم بعد تناول الطعام لأن أجهزتهم الهضمية تستخدم المزيد من الدم أثناء هضم الطعام.

انخفاض حجم الدم حيث يمكن أن يؤدي فقدان الدم الناتج عن الإصابات الشديدة إلى انخفاض ضغط الدم ويمكن أن يساهم الجفاف أيضًا في انخفاض حجم الدم.

هناك بعض الأمراض الخطيرة يكون انخفاض ضغط الدم عارض لها وتشمل هذه الحالات عدم انتظام ضربات القلب، والانسداد الرئوي، والنوبات القلبية والحساسية المفرطة أو ردود الفعل المناعية للعدوى الشديدة (الإنتان) يمكن أن تسبب أيضًا انخفاض ضغط الدم.

أمراض القلب والرئة فيمكن أن تصابين بانخفاض ضغط الدم عندما ينبض قلبك بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، أو إذا كانت رئتيك لا تعمل كما ينبغي كما أن عضلة القلب الضعيفة سبب آخر لانخفاض ضغط الدم.

يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم مع الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم، وقصور القلب، والمشاكل العصبية، والاكتئاب وغيرها ومع ذلك لا تتوقف عن تناول أي دواء موصوف لك إلا إذا أخبرك الطبيب بذلك أيضا يمكن لبعض المكملات العشبية أو الفيتامينات أو العلاجات المنزلية أيضًا أن تخفض ضغط الدم ولهذا السبب يجب عليك دائمًا إخبار الطبيب بهذه المعلومات لتحديد السبب.

من الممكن حدوث انخفاض ضغط الدم الانتصابي في الثلث الأول والثاني من الحمل كما أن النزيف أو مضاعفات الحمل الأخرى يمكن أن تسبب أيضًا انخفاض ضغط الدم.

يمكن أن يؤثر التعرض للحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة على انخفاض ضغط الدم ويجعل آثاره أسوأ.

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أعراض انخفاض ضغط الدم

عادة، يمكن لجسمك التحكم تلقائيًا في ضغط الدم ومنعه من الانخفاض بشكل كبير. إذا بدأ في الانخفاض، يحاول جسمك تعويض ذلك، إما عن طريق تسريع معدل ضربات القلب أو تضييق الأوعية الدموية لجعلها أضيق. تحدث أعراض انخفاض ضغط الدم عندما لا يتمكن جسمك من تعويض الانخفاض في ضغط الدم وتشمل أعراض انخفاض ضغط الدم ما يلي:

الدوخة أو الشعور بالدوار

الإغماء

الغثيان أو القيء

عدم وضوح الرؤية

التنفس السريع

التعب أو الضعف

الشعور بالتعب أو الخمول أو السبات العميق

الارتباك أو صعوبة التركيز

لون البشرة الذي يبدو أفتح من المعتاد

معدل ضربات القلب بطيء جدًا أو سريع جدًا

قلة التبول

مضاعفات انخفاض ضغط الدم

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تشمل المضاعفات التي يمكن أن تحدث بسبب انخفاض ضغط الدم ما يلي:

السقوط والإصابات المرتبطة بالسقوط ويمكن أن تسبب الدوخة والإغماء. يمكن أن يؤدي السقوط إلى كسور في العظام وارتجاجات وغيرها من الإصابات الخطيرة أو حتى التي تهدد الحياة. إذا كنت تعانيين من انخفاض ضغط الدم، فيجب أن يكون منع السقوط أحد أهم أولوياتك.

عندما ينخفض ضغط الدم، يمكن أن يؤثر ذلك على أعضائك عن طريق تقليل كمية الدم التي تتلقاها. يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الأعضاء أو حتى الصدمة (حيث يبدأ جسمك في التوقف عن العمل بسبب محدودية تدفق الدم والأكسجين).

مشاكل القلب أو السكتة الدماغية لأن انخفاض ضغط الدم يمكن أن يجعل قلبك يحاول التعويض عن طريق ضخ الدم بشكل أسرع أو بقوة أكبر. مع مرور الوقت، يمكن أن يسبب ذلك ضررًا دائمًا للقلب وحتى فشل القلب. يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل مثل تجلط الأوردة العميقة (DVT) والسكتة الدماغية لأن الدم لا يتدفق كما ينبغي، مما يتسبب في تكوين الجلطات.

علاج انخفاض ضغط الدم

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عادة ما يبدأ علاج انخفاض ضغط الدم بمعرفة سبب حدوثه. إذا تمكن الطبيب من علاج هذا السبب مباشرة، فعادةً ما يتحسن انخفاض ضغط الدم من تلقاء نفسه. على سبيل المثال، يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم بسبب الإصابة وفقدان الدم.

إذا كنت تتناولين أدوية تؤثر على ضغط دمك، فقد يغير الطبيب الجرعة أو ينصح بالتوقف عن تناول هذا الدواء تمامًا.

أيضاً عادةً ما يتم علاج انخفاض ضغط الدم بشكل مباشر بإحدى الطرق التالية:

تغيير كيفية تعامل الجسم مع السوائل: تعد الكلى مسؤولة عن الحفاظ على توازن السوائل في الجسم. يمكن لبعض الأدوية أن تجعل الكلى تحتفظ بالسوائل والملح في الجسم، مما قد يساعد ذلك في انخفاض ضغط الدم.

تغيير نظامك الغذائي عن طريق زيادة تناول الملح يمكن أن يساعد في كثير من الأحيان على زيادة ضغط الدم.

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المصدر : موقع هيلث