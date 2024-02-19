شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب.. أبرز الاستخدامات الطبية لـ السم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجمهور المسلسل الرمضاني الجديد للنجمة غادة عبد الرازق والذى يحمل اسم "صيد العقارب"، ويقدم المسلسل دراما اجتماعية مليئة بالتشويق خلال صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة، ولأن المسلسل يتحدث عن صيد العقارب نقدم لكم في هذا التقرير أبرز استخدامات طبية لسم العقرب.

ورغم أن الكثير من الناس يخافون من العقارب بسبب سمومها والقرصات المرعبة، فقد اكتشف العلماء أن العقرب ذو المظهر المخيف يمكن أن يوفر فوائد صحية للبشر .



أبرز استخدامات طبية لسم العقرب

وبحسب موقع ufhealth أظهرت العديد من الدراسات أن سم العقرب فعال كمسكن للآلام وكعلاج لأمراض مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

كما اكتشف الباحثون في جامعة ستانفورد والمكسيك أن العقرب الموجود في شرق المكسيك لديه سم يمكن أن يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا.

وتعتبر مقاومة مضادات الميكروبات مشكلة سريعة النمو في جميع أنحاء العالم ويخشى خبراء الصحة من أن الالتهابات البكتيرية الشائعة قد تصبح قريبا مهددة للحياة إذا لم تعد المضادات الحيوية المتاحة تعمل ضدها.

ويدرس الباحثون سموم الثعابين والعقارب والقواقع والحيوانات السامة للعثور على عوامل جديدة لمحاربة البكتيريا المقاومة للأدوية.

وعملت الدراسة الأخيرة على عزل المركبات الموجودة في سم العقرب وتصنيعها في المختبر لصنع نسخ كيميائية اصطناعية من السم.

كان السم الطبيعي وكذلك النسخة الاصطناعية من السم قادرين على قتل البكتيريا مثل المكورات العنقودية وكذلك سلالات مقاومة للأدوية من بكتيريا السل في الفئران.

وأشار العلماء إلى أن سم العقرب يعد من أغلى المواد في العالم، مضيفين أن إنتاج 4 لتر من سم العقرب سيكلف حوالي 39 مليون دولار، ولهذا السبب يركزون بشدة على تحديد المكونات الأساسية في السم وإنتاجه في شكل اصطناعي.