شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط تحليل السكر العشوائي ووظيفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نسب السكر في الدم هي تلك النسب المهمة والضرورية التي من خلال انضباطها ينضبط الجسم كله سواء كنت مريض سكر أو من الأصحاء فعليك بالاهتمام بإجراء التحاليل التي تبين مستويات السكر في الدم لأنها من الاختبارات المهمة التي يطلبها الطبيب غالبًا، أيًا كان تخصصه هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كيورا المعني بالصحة العامة.

ذكر التقرير أن هناك اختبارًا يسمى الاختبار العشوائي للسكر الدم، وهو أحد أشهر الاختبارات وأشيعها التي يتم إجرائها سواء كنت من الأصحاء أو مريض بالسكر، هذا الاختبار من شروطه أنه يمكن إجراؤه في أي وقت من اليوم سواء كنت متناولاً طعامك أو لا، بغض النظر عن إية اعتبارات أو تعليمات أخرى فهو أحد أهم وأسهل الاختبارات التي تقيس السكر العشوائي في الدم.

تابع التقرير أن هذا الاختبار تأتي أهميته وفعالياته في أنه يظهر المستوى الحالي لسكر الدم بشكل تقريبي ويعطي مؤشرًا للأطباء الذين طلبوا تقييم حالة المريض

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور أحمد الجمال استشاري الباطنة والسكر بقصر العيني أن اختبار السكر العشوائي يتم إجراؤه دون أية اعتبارات وفي أي وقت خلال اليوم لا وقت محدد له ولا شروط له فهو يتم إجراؤه بشكل مفاجئ.

وتابع استشاري السكر أنه قد يكون أداة سريعة وسهلة ومبدئية للتعرف على المستوى التقريبي للسكر في الدم في تلك اللحظه، فضلاً عن أنه قد يكشف إصابة الإنسان بالسكر بشكل مبدئي من عدمه، خاصة إذا كان مترافقا مع أعراض مرضية مثل العطش أو العرق أو التبول الشديد أو الدوخة أو أعراض السكر الشائعة المعروفة، ولكن لا يمكن الجزم بنتائجه والأخذ بها بشكل كاملة إلا بعد إجراء اختبارات مكملة ومهمة له إذا ما ظهرت بعض الارتفاعات أو الانخفاضات في السكر في هذا الاختبار، ويقيم هذا الاختبار أيضًا مدى ارتفاع أو انخفاض السكر في حالات معينة كذلك يقيم بعض أعراض السكر ومضاعفاته التي يصاب بها مريضه.