شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب للطفح الجلدي في الشتاء.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أنواع عديدة من الطفح الجلدي، فيمكن أن يكون الطفح الجلدي فيروسيًا بطبيعته، وقد يكون بسبب العدوى أو الإكزيما، وفى هذا التقرير المنشور عبر موقع healthshots نتعرف على أسباب الطفح الجلدى فى فصل الشتاء وطرق علاجه.

الطفح الجلدي هو جزء من الجلد يبدو مختلفًا عن بقية الجلد المحيط به، قد تكون حمراء أو متورمة، قد تشعر أيضًا بالحكة.

فالطفح الجلدي شائع إلى حد ما ويمكن أن يحدث لأي شخص، ومع ذلك، من المهم جدًا أن تكون قادرًا على التمييز بين نوع الطفح الجلدي لمعالجة السبب الجذري.



ما هي أنواع الطفح الجلدي المختلفة؟ 1. التهاب الجلد التماسييحدث هذا عندما يتلامس الجلد مع مادة غريبة لا تناسبه، يحدث هذا بسبب ملامسة المواد المهيجة أو المواد المسببة للحساسية مثل الصابون أو المواد الكيميائية أو النباتات. 2. الإكزيماالإكزيما هي حالة مزمنة تتميز بوجود بقع جافة ومثيرة للحكة على الجلد يمكن أن تصبح حمراء وملتهبة.

3. الصدفيةحالة من أمراض المناعة الذاتية تؤدي إلى ظهور بقع سميكة ومتقشرة من الجلد قد تكون مثيرة للحكة أو مؤلمة.

4. الطفح الحرارييحدث عندما تصبح القنوات العرقية مسدودة، مما يؤدي إلى ظهور نتوءات أو بثور حمراء صغيرة. 5. الالتهابات الفطريةمثل السعفة أو عدوى الخميرة، مما يسبب بقع حمراء أو مثيرة للحكة أو متقشرة على الجلد. 6. الطفح الجلدي الفيروسيوتحدث هذه الأمراض بسبب الالتهابات الفيروسية مثل الحصبة أو جدري الماء. تؤدي هذه الالتهابات إلى طفح جلدي واسع الانتشار في الجسم. ما أسباب الطفح الجلدي؟فيما يلي الأسباب الشائعة للطفح الجلدي:

• ردود فعل تحسسية تجاه الأطعمة أو الأدوية أو المواد.

• المهيجات مثل المواد الكيميائية أو الأقمشة القاسية.

• الالتهابات التي تسببها البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.

• أمراض المناعة الذاتية.

• عوامل وراثية.

• العوامل البيئية مثل الحرارة أو الرطوبة.

ما أعراض الطفح الجلدي؟يمكن أن يظهر الطفح الجلدي بطرق مختلفة. "قد تبدو بشرتك حمراء وتشعر بالحكة. في بعض الأحيان يمكن أن تتورم أو تظهر عليها بثور صغيرة. وفي أحيان أخرى، قد تصبح بشرتك جافة ومتقشرة، كما لو كانت متقشرة تقريبًا. في بعض الحالات، يمكن أن يكون الطفح الجلدي مؤلمًا أو مؤلمًا عند اللمس. هذه كلها علامات تشير إلى وجود مشكلة ما ببشرتك، ومن الجيد الانتباه إليها. كيفية تشخيص الطفح الجلديلمعرفة السبب المحتمل للطفح الجلدي، سينظر الطبيب إلى المنطقة المصابة ويطرح عليك أسئلة حول ما تشعر به وما إذا كنت قد أصبت به من قبل. "قد يسألونك أيضًا عن الأشياء التي تواجدت فيها مؤخرًافي بعض الأحيان، قد يحتاجون إلى إجراء بعض الاختبارات، مثل أخذ عينة صغيرة من جلدك أو دمك، لمعرفة المزيد حول ما يحدث. كيفية علاج الطفح الجلدي؟يمكن أن تعمل العلاجات التالية على معظم الطفح الجلدي. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن زيارة الطبيب أمر لا بد منه، ولا ينبغي تشخيص معظم حالات الطفح الجلدي ذاتيًا. 1. مضادات الهيستامينهذه تساعد على تخفيف الحكة والانزعاج وتقليل تورم المنطقة المصابة. 2. المرطباتمن المهم جدًا أن تكون بشرتك رطبة جيدًا. الحفاظ على رطوبة البشرة وتهدئة الجفاف. 3. الكريمات المضادة للفطريات أو البكتيرياتعالج هذه الكريمات المضادة للفطريات والبكتيريا سبب الطفح الجلدي. يتم وصفها بشكل عام من قبل الأطباء لعلاج الالتهابات. 4. الأدوية عن طريق الفمفي الحالات الشديدة أو في حالات معينة، يمكن وصف الأدوية عن طريق الفم من قبل الطبيب المعالج.