“الصحة” تبرز 5 أعراض للتعصب الرياضي وتأثيره على الصحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

وكانت “الصحة” قد عرّفت التعصب، بأنه فعلٌ يقوم خلاله الشخص بالمبالغة في الحكم على الأشياء، وفقدان الروح الرياضية، وعدم القدرة على الاستمتاع بمشاهدة لعب الفريق الذي يشجعه.