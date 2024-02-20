صحة ورشاقة

“الصحة” تبرز 5 أعراض للتعصب الرياضي وتأثيره على الصحة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

واصلت وزارة الصحة حملتها التوعوية تحت عنوان “هدي اللعب” لمكافحة التعصب الرياضي وتأثيراته السلبية على الصحة.

وكانت “الصحة” قد عرّفت التعصب، بأنه فعلٌ يقوم خلاله الشخص بالمبالغة في الحكم على الأشياء، وفقدان الروح ، وعدم القدرة على الاستمتاع بمشاهدة لعب الفريق الذي يشجعه.

وأضاف حساب “عش بصحة” التوعوي، أن التعصب ليس حماس اللحظة ويؤثر في الصحة بشكلٍ كبير، ومن أعراضه: ارتفاع ضغط الدم، واتساع حدقة العين، والإحساس بالدوار أو الدوخة، وارتفاع ضربات القلب، واحمرار الوجه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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